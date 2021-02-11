URSUS Fitness 10人中招 員工全檢疫 健身界憂再停業：過去一年已好慘

增8確診 專家料下周難放寬措施

本港昨日新增8宗確診，涉2宗輸入和6宗本地，包括3宗源頭不明個案，另有10多人初步確診。感染源頭不明的西營盤URSUS Fitness 27歲男健身教練，曾於傳染期上班，該健身中心另有9名員工及顧客初步確診，衛生防護中心呼籲3月1至10日到訪者致電2125 1111或2125 1122。URSUS Fitness昨在社交網發文稱所有員工已檢疫，當中5人驗出陽性，另一名顧客驗出陽性。

運動時可大噴飛沫

許樹昌：先釐清有否跟足措施

現於健身中心淋浴、運動時，及在餐飲處所飲食，可免戴口罩，但不適用於教練或工作人員及逾4人的小組。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，運動時呼吸急促可噴出很多飛沫，帶病毒者可傳染周邊人和污染環境，若無口罩，只要有一個隱形傳播者「就可以搞出事」。至於是否需要收緊健身中心的防疫規定，他認為要先釐清出事處所有否跟足所有措施。

就URSUS Fitness群組，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，應檢疫曾與任何確診者同場的顧客，其他顧客在未來14日亦應驗兩至三次。梁續稱，健身中心增換氣量有助減傳播風險，但最重要仍是戴口罩，如運動期間的1.5米範圍內有其他人，最好戴口罩。

民政局：3周向4健身室發勸喻

民政事務局回覆在協助推行「健身中心資助計劃」時，過去3周隨機到44間健身中心，但不包括西營盤URSUS Fitness，曾向4間健身中心發勸喻，包括需展示「安心出行」、量體溫及安排員工檢測等。衛生署口頭回覆，會應投訴巡查，無收過URSUS Fitness相關投訴；另警方回覆沒有備存本報查詢的巡查和違規數字。

據健身搏擊運動業界大聯盟召集人兼泰拳教練柯尊鼎所知，業界很遵守防疫規定，過去甚少出現健身中心群組，業界已做得很好，很擔心業界會因此個案再被要求停業，「業界過去一年已經好慘」。健身中心員工須每14日檢測一次，但柯尊鼎指問題在於檢測有瓶頸，舉例部分港鐵站早上10時已派完檢測瓶，其拳館員工就試過檢測8日後才收到結果。

業界稱遵守防疫規定 檢測遇瓶頸

處所防疫措施下周三到期，許樹昌指目前確診未能維持在單位數、源頭不明個案逾兩成，料再放寬措施可能不大。梁子超認同未有條件再放寬，「否則清零唔知拖到幾時」。

（疫情第四波）