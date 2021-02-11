囚多於3年罪 警可索SIM卡主資料 政府倡「嚴重罪案」毋須手令 民權觀察質疑定義闊

SIM卡實名制諮詢期至本月20日

政府擬引入SIM卡實名登記制，原定諮詢期至2月28日，後延長至3月20日。建議下，每人最多可向每個持牌電訊商以實名資料，登記3張電話儲值卡。另一焦點是建議執法部門若有「迫切或緊急理由」，在經一名不低於等同警司職級的人員授權下，可毋須手令要求索取登記人資料，但不包括通話紀錄、內容及瀏覽紀錄等。據警方數字，截至2019年底警司級或以上實際人數有475。

據商經局及保安局最新提交文件，「迫切或緊急理由」包括當合理懷疑有「嚴重罪案」已經、正在或即將發生，因而有迫切需要向電訊商取得電話卡登記紀錄，以調查或防止該宗罪案，以及因申請手令導致延誤或令證據遺失或受損等。文件進一步解釋，「嚴重罪案」即最高刑罰包括罰款不少於100萬元或監禁不少於3年的罪行。按香港法例，不少罪行判刑可高於3年，如多於3人的非法集結罪行可囚5年。

指應列明何謂「迫切」理由

大狀：囚不少於3年罪行非常多

大律師陸偉雄說，現行法例下，執法人員必須申請法庭手令以向電訊商取得電話登記人的資料，目的是具權威的獨立機構負責監察，沒有緊急情况可例外，做法行之有效；若由執法部門自行決定可取得資料，觀感上有欠獨立性，認為若有需要，條例要清晰列明何謂「迫切」。他補充，監禁不少於3年的罪行非常多，《侵害人身罪條例》中的罪行、盜竊罪等全包括在內。

倡列明可無手令取資料罪行

民權觀察：不宜純就「調查」用權

民權觀察成員王浩賢表示，「嚴重罪行」定義太闊太寬鬆，「詐騙都要坐3年，但有否急切性？」他指不經正常司法程序行使的權力應要有更具體及特定的原因，例如應局限於急切制止可能出現人身傷亡的案件，如謀殺、恐怖活動、嚴重傷害他人身體甚至《港區國安法》等，建議律政司製作附表，列明可以不經手令索資料的罪行。王又說不宜單純就「調查」案件使用權力，執法部門應須以書面向電訊商提出要求，列明罪行及理據，「不是打個電話就取到資料」，否則易濫權。

擬不管機器類型連接卡

IT界：未必可解決制度限制

另外，政府文件提到登記制度只規管人對人溝通的電話卡，用作機器類型連接的電話卡，如物聯網儀器則不限。資訊科技界選委黃浩華稱，一般機器測試亦需用到人對人溝通的電話卡，而業界對於機器之間的連接與法例上的定義未必一致，認為即使不限機器類型連接的電話卡登記，亦未必解決到科技公司將受登記制度限制的問題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676