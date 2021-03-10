調查：24%僱主稱下季減人手 港就業展望指數亞太最低

一成料招聘水平永不能復原

有關調查涉及43個國家和地區，並於1月底訪問136名香港僱主，當中22%表示來季有意增聘人手，24%稱縮減人手，而54%稱維持不變，經季節性調整，就業展望指數連續3季維持-2%，屬7個亞太地區中最疲弱。日本來季就業展望指數為-1%、中國是5%、澳洲及新加坡均為17%，台灣達24%。

徐玉珊表示，目前本港僱主招聘意欲偏弱，失業率或有可能再升，並維持高企一段時間，但她認為香港僱主對就業展望未算太差，部分僱主計劃來季增聘外判工、合約工等較有彈性的職位，以穩定公司發展。她寄語即將畢業的大學生不要因合約工而卻步，相信待疫情放緩，合約工亦可轉為長工。

批發零售業招聘意欲最低

調查顯示，25%受訪香港僱主預期要今年尾才可恢復疫情前的招聘水平，但有10%預期永不能回復。各行業中，以批發及零售業招聘意欲最弱，行業淨就業展望指數為-4%，該行業僱主幾乎停止增聘；金融業則已迅速適應新常態，並料大灣區會為香港會計業帶來機遇。

46%僱主稱不規定員工打疫苗

另外，14%受訪香港僱主會要求員工必須接種疫苗，46%不會作相關規定。徐玉珊解釋，市場對疫苗抱觀望態度，部分僱主因行業所需而要求員工接種，但大多數僱主不敢作此要求，因員工打疫苗後一旦「出事」，擔憂難處理相關保險、賠償等事宜。