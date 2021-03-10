歷史書作家質疑兩史料出錯

展覽稱石硤尾大火同年推徙置屋計劃

展覽描述「現代都市及香港回歸」時稱，「1952年，港府擢升一名本地聘請的官員為部門首長，開創本地人出任港府要職的先河。華人也開始獲准在山頂和長洲南岸居住，他們遭歧視的情况有所改善。1953年，當局推出徙置房屋計劃，以紓緩住屋不足的情况」。

余震宇說，1954年前已有「徙置區」，但是由居民自行建房，直至1953年石硤尾大火，政府翌年才成立徙置事務處。他說，大火後政府雖有興建「包寧平房」，但那些房屋屬「難民式」，不可當作正式房屋。他又說，《山頂區（居住）條例》於1946年廢除，故華人獲准在山頂居住，並非1950年代發生的事。

翻查資料，1954年4月，市政局緊急小組委員會提交報告，建議政府斥資興建多層徙置大廈，以安置受天災和清拆影響的寮屋居民，徙置事務處因而成立；同年，8幢第一型徙置大廈在石硤尾災場落成。