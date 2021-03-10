歷史書作家質疑兩史料出錯

【明報專訊】「經典再現——香港故事精華展」除修訂部分常設展覽內容，有展品描述亦被質疑與史實不符。facebook專頁「香港舊照片」創辦人、歷史書作家余震宇稱，展覽中有兩處史料錯誤，包括廢止《山頂區（居住）條例》及推出「徙置房屋計劃」的年份，認為官方展覽出現史料錯誤難辭其咎。
展覽稱石硤尾大火同年推徙置屋計劃
展覽描述「現代都市及香港回歸」時稱，「1952年，港府擢升一名本地聘請的官員為部門首長，開創本地人出任港府要職的先河。華人也開始獲准在山頂和長洲南岸居住，他們遭歧視的情况有所改善。1953年，當局推出徙置房屋計劃，以紓緩住屋不足的情况」。
余震宇說，1954年前已有「徙置區」，但是由居民自行建房，直至1953年石硤尾大火，政府翌年才成立徙置事務處。他說，大火後政府雖有興建「包寧平房」，但那些房屋屬「難民式」，不可當作正式房屋。他又說，《山頂區（居住）條例》於1946年廢除，故華人獲准在山頂居住，並非1950年代發生的事。
翻查資料，1954年4月，市政局緊急小組委員會提交報告，建議政府斥資興建多層徙置大廈，以安置受天災和清拆影響的寮屋居民，徙置事務處因而成立；同年，8幢第一型徙置大廈在石硤尾災場落成。