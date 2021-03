香港故事精華展 「殖民地」消失 刪「暴動」「反貪抗爭」 增篇幅述一國兩制

明報記者 蕭愷情

康文署早前預計「香港故事」更新工程為期兩年多,並於歷史博物館網頁預告去年12月中會推出濃縮版精華展,介紹香港民間風俗及由史前時期至1997年香港回歸祖國的發展歷程。本報記者日前與facebook專頁「香港舊照片」創辦人、歷史書作家余震宇到訪精華展,未見以前常設展中展出的港英旗幟及港督照片,部分展品描述亦與常設展有出入。

不見港英旗港督照片

展板英文標題變回歸Motherland

常設展原有至少4處指「香港是殖民地」或曾歷殖民地時期,當中「香港回歸」展板的描述,首句為「香港在經歷了155年的殖民地統治後……」,而現在精華展描述香港回歸時未有出現上述字句,首句為「在1970年代末,隨着新界租借屆滿之期臨近……」,繼而講述鄧小平的「一國兩制」初步構想和中英談判,展板標題的英文亦由「Return of Hong Kong 1997(1997年香港回歸)」改為「Return to the Motherland(回歸祖國)」。有關描述原本只有約170多字,精華展則增至近500字,3次提及「一國兩制」,又加入有關基本法的論述(見圖)。

昔引例文革雙十暴動

港史作家:模糊焦點

余震宇認為,殖民地歷史於常設展中已不算多,香港不少人對近代史認識較少,在字眼上作小修小改,市民不易察覺。他舉例,以往常設展談及內地政治運動及本地抗爭運動,會引例稱當中涉文化大革命、雙十暴動等,並會明確分開「暴動」與「抗爭」,但精華展「戰後香港發展」的展板則「中性化(neutralized)」不同重要事件,稱「隨着社會上爭取權益的意識提高,並受到內地政治運動的影響,抗爭運動此起彼落」,是「抹走了那些例子」,模糊了焦點,「看不到原有歷史真象,下一步會令人覺得重新詮釋歷史」。

翻查資料,常設展中「戰後香港發展」展板有描述「1950至1960年代曾發生三次大規模暴動,1970年代則有保衛釣魚台和反貪污抗爭」,但精華展的相同標題展板則沒再提及,而原本「港府為加強社會凝聚力,致力宣傳『香港是我家』的本土意識」一句,則刪去「本土」兩字。

「割讓」變「割佔」

六四集會片段3秒帶過

展區名稱亦有改動,常設展設有名為「鴉片戰爭及香港的割讓」的展區,精華展則改為「香港割佔與早年發展」。余震宇稱,割讓是「我讓給你,你可以不要」,割佔則是「被迫被佔領,我都不想」,是主動與被動之分。他說以往官方文件兩者兼用,近年則見「三中商」(三聯書店、中華書局、商務印書館)的書目多用割佔兩字,認為在近年政治氣氛下,相信官方用字也會倍加小心。

精華展於展覽尾聲設有影片節目,當中提及文化大革命、雙十暴動、六四事件等,每個事件佔約3秒。余震宇稱,常設展中六四事件及燭光集會仍有約1分鐘的片段,而這些重大事件在精華展隻字不提,只以數秒片段帶過,可見博物館其實相當保守,雖未可預視翻新後情况,但已令人感到要「洗白」。

康署:徵詢了博物館專家顧問意見

康文署回覆查詢稱,精華展將展出至「香港故事」常設展的更新工程完成為止,而內容是根據「香港故事」常設展內容濃縮而成。署方稱,新增的多媒體節目是為了在展示空間和展品數量有限的條件下,盡可能提供更多內容和資訊,而精華展的內容和文字均徵詢了博物館專家顧問的意見。

