金域化驗室環境污染 逾萬樣本檢測滯後

衛署及3承辦商協助 料數天完成

醫管局表示接獲承辦商通報後，已向食物及衛生局和衛生署報告事件，昨日起安排將部分滯後的檢測樣本分別轉送至衛生署公共衛生化驗服務處及另外3間化驗承辦商作檢測。醫管局表示，根據承辦商報告，較早前已完成檢測所有於3月2日或以前，以及大部分於3月3日接收的樣本，預計昨日可完成檢測3月3日餘下及大部分於3月4日接收而仍未處理的約2萬個樣本；公共衛生化驗服務處及3間化驗承辦商會提供協助，預計未來幾日可完成處理餘下樣本。醫管局表示非常重視事件，已督促承辦商全面檢視有關化驗程序及加強應變。

金域屢出錯 曾調亂3000人資料

金域曾多次出錯，包括去年11月涉人為失誤，調亂近3000名檢測市民聯絡資料，誤傳包含他人身分證號碼首4個位的陰性結果短訊。此外，去年12月，政府要求的士司機強制檢測，金域有個別職員未有在政府網頁登記資料，致531名司機無法收取短訊結果。

（疫情第四波）