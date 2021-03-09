居賓館婦確診 尖沙嘴華源大廈圍封強檢

政府：多劏房風險高

政府昨晚8時半宣布將位於樂道36至50號、彌敦道83至97號的華源大廈列為受限區域，要求大廈內受檢者留在其處所並接受強制檢測，政府目標於今早7時完成行動。有住客稱該大廈衛生欠佳，有鼠患問題，業主立案法團一直未有正視，又稱該大廈經常有非住客出入，認為強制檢測作用有限。

翻查資料，過去14日華源大廈錄得一宗確診，為昨日確診的41歲家庭主婦（第11097宗），她與一名家人住在華源大廈一間賓館，3月4日鼻塞，翌日交檢測樣本，其後確診，屬源頭不明個案。

居民：多外人出入強檢作用微

昨晚8時25分左右，大批警員跑入樂道拉起橙帶及設置藍色欄杆，當時大廈地下大部分店舖已落閘，但仍有食肆營業，店員被警員要求返回店內。至8時半左右，近半條樂道被圍封，車輛被禁止出入，大批穿保護衣人員到場架起帳篷設置臨時檢測站，有居民正欲離開但被截停，遂返回大廈內。

政府陸續運來物資，包括牀墊、杯麵及罐頭等，並安排3部流動檢測車到場。由於當時不少居民剛下班回家，他們需排隊登記才能進入，有居民表示大廈上月有確診個案，「預咗會封區」。該居民又說，大廈不時有非住客出入，衛生欠佳，住戶隨意棄置垃圾於走廊及後樓梯，認為封區檢測作用不大。亦有居於該大廈的南亞裔人認為大廈衛生可接受。至昨晚9時半左右，陸續有居民落樓檢測，人龍一度有十多人，秩序大致良好。

（疫情第四波）