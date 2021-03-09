酒吧聯會籲接種：為復業 政府叫做咩都要做㗎啦

餐飲界倡員工接種後免兩周一檢

被問員工接種疫苗後，停業的表列處所能否復業，食衛局長陳肇始昨沒有回應。梁立仁說正聯絡當局以確認是否酒吧業配合接種疫苗後，政府可安心讓他們復業。他呼籲業界接種疫苗，但承認業界有不同取態，部分人關注疫苗安全問題。

香港餐飲聯業協會會長黃家和鼓勵餐飲業員工接種疫苗，認為員工接種後，政府最好能豁免每兩周檢測的要求及考慮放寬食肆營業限制。對於有市民接種後死亡，他承認「不多不少令部分人擔心」，但相信隨着更多人接種，慢慢會恢復信心。

學校教職員可優先接種，教育局表示鼓勵學校教職員積極參與及支持疫苗接種計劃，以保障教職員及學生的健康。

教局鼓勵接種 教協促尊重意願

教協副會長葉建源稱，相信教師與市民一樣，一方面希望接種疫苗有助改善疫情，另一方面擔心疫苗帶來的副作用。他說接種疫苗關乎個人健康及人身安全，個別的人或有相當大憂慮，希望政府、辦學團體及學校管理層千萬勿強迫或以「變相強迫」方式讓教職員及校巴司機等接種，認為教職員衡量後自有其決定，最重要是尊重其選擇，「大家（教職員）真係自由（選擇），問題就不大」。

（疫情第四波）