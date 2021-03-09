增7優先接種群組 涵食肆車長教員 陳肇始：業界接種後可研放寬檢測 工會憂僱主逼打針

截至昨晚8時的24小時，約9900人打科興疫苗，較前日回升兩成，但接種率僅72%，是政府3月3日開始公布相關數據以來最低。本港累計約103,800人打了第一劑疫苗，當中101,700人打科興，2100人打BioNTech。換言之，首批5類優先群組240萬人，至今不足5%已接種。

科興接種者回升 接種率72%新低

首批5類優先群組 不足5%已接種

政府今起開放多7類優先組別預約打兩種疫苗，包括食肆和其他第599F章表列處所員工、學校教職員、公共交通工具從業員、建築工人、街市員工、速遞員等（見表）。公務員事務局長聶德權表示，新增的優先組別約有130萬人，屬有較高接觸和感染風險者，連同首批5類優先群組，共約370萬人合資格預約打疫苗。

陳肇始表示，目前不少行業的員工須定期檢測病毒，例如餐飲業職員、表列處所職員、學校職員等，政府會考慮在他們接種兩劑疫苗後放寬檢測限制，「例如每次檢測相隔的日子可以長一點，又或者在適當的時候，甚至免除已接種疫苗的有關人士的病毒檢測要求等」。

陳肇始說，打疫苗後發生事故的數字之後或一直會出現，政府有機制持續監察，專家委員會暫未發現有證據改變「疫苗好處大於風險」的看法，故會繼續推行接種計劃。

許樹昌：沒食肆爆發 檢測可隔更久

政府專家顧問許樹昌認為，政府不會完全不要求特定處所職員做檢測，但若有較多人打疫苗，社區爆發減少，則可減少檢測，例如若食肆大部分員工打了疫苗，且沒再出現食肆相關爆發，可放寬較長時間才做一次強制檢測。

香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎政府擴展優先接種群組至餐飲業員工， 並指如員工接種疫苗，政府最好能豁免每兩周檢測的要求，方便員工與僱主，亦期望政府考慮放寬食肆營業限制（見另稿）。

職工盟批政府做法如「交換條件」

職工盟總幹事蒙兆達表示，不少員工須每兩周檢測一次，僱主需為員工安排時間接種及記錄，涉不少行政程序，政府說法猶如「交換條件」，擔憂僱主日後「為免除麻煩」，可能會強迫員工接種疫苗以換取方便。他說，近日有市民接種疫苗後死亡，呼籲僱主尊重員工的選擇權，勿強迫接種，形容是「關乎命仔」；早前亦有員工向工會反映擔憂會被僱主強制要求接種。

明報記者

（疫情第四波）