澳門沒嚴重個案 長者接種須醫生評估

當長者白鼠？孔繁毅：平衡過風險 應優先打

被問內地不讓長者接種疫苗，港府是否當本港的長者是「白老鼠」，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅回應稱，審視過多地的三期臨牀數據，知道疫苗效用及安全性，當中有長者，雖然人數少，但根據巴西數據，出現心臟病的嚴重事件只有一宗，認為人數少，並與疫苗接種無關。他表示，因長者感染肺炎風險大，專家委員會平衡過，認為長者應是優先群組。

何栢良倡參考內地澳門做法

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，科興疫苗在內地的使用說明，清楚列出不建議60歲或以上者及長期病患者使用；澳門預約接種國藥疫苗的網上系統，亦不開放給60歲或以上者，若他們很希望接種，需健康良好，並要經醫學評估。他說香港可留意內地及澳門做法，不一定要跟從，但值得參考。他又認為應交由專家委員會決定，應否讓長者優先接種德國BioNTech疫苗。

此外，何栢良在港台《千禧年代》受訪時稱，過去10日出現多宗死亡及危殆個案值得關注，需了解情况是否屬異常。他又表示，目前當局採取通報方式交代接種疫苗後嚴重事件，未能解答個案是否屬於異常情况，建議參考美國，以電子病歷追蹤接種者，主動了解糖尿病、中風及心血管疾病患者發病率有否轉變。

（疫情第四波）