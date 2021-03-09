出疹胸部不適 打BioNTech者首送院

周日注射 同日6人打科興後送院

BioNTech疫苗本周三正式開打，但上周六起部分優先接種組別人士獲安排在醫管局指定接種中心注射BioNTech疫苗，其中昨日約有100人、包括前特首曾蔭權，獲安排在中山紀念公園體育館的社區疫苗接種中心接種。

政府昨晚公布3月7日（周日）接種疫苗後送院的8人，2人是接種BioNTech疫苗，包括在龍琛路體育館接種的60歲女子，手現皮疹，被送往北區醫院；另一49歲女子在曉光街體育館接種後感胸部不適及灼熱，被送往聯合醫院。二人情况穩定，治療後毋須留院。

其餘6人接種科興疫苗，介乎45至76歲，分別出現頭痛、心悸、暈眩、皮疹等，其中76歲男子到將軍澳體育館接種後感暈眩，左邊身麻木，留院治療後已出院。6人當中，3人毋須留院，2人已出院，餘下一名66歲女子留院觀察，當日到官涌體育館社區疫苗接種中心接種後，感胸痛及心悸，下午送伊利沙伯醫院，情况穩定。

昨有一名女子在官涌體育館接種中心接種科興疫苗後送院，該接種中心醫務總監郭寶賢說，該65歲女子接種疫苗後在醫學監察期間出現心悸和胸口不適，送院治理，當時情况穩定。

（疫情第四波）