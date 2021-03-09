未交代叫停界線 政府：有評估機制 打牛津疫苗一死一危 奧地利停注射

專家委員會可建議改指引撤使用認可

翻查資料，根據政府監察新冠疫苗副作用機制，一旦有市民打疫苗後出現異常事件，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會會就每宗個案作因果關係評估，若發現異常，例如部分副作用的發生比率遠高於疫苗第三期臨牀研究數據，或部分異常事件較本港以往的背景發生率大幅增加，委員會經風險效益評估後，可作出不同建議，例如在疫苗說明書加入適當的提醒字句，建議聯合科學委員會更改部分人群的使用指引，或建議疫苗顧問專家委員會撤銷有關疫苗的緊急使用認可等。

世界各地對接種疫苗後的異常事件有不同處理方法，奧地利近日接種牛津/阿斯利康疫苗後，出現一宗死亡個案和一宗肺栓塞個案，兩人打同一批次疫苗，並出現非預期副作用，當局在調查期間暫停該批次疫苗使用。

林正財：至少接種一月才可對比數據

民主黨：無機制叫停風險大

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，本港先讓長者等高危群組接種，本身身體較差，已預料會有較多異常事件，「市民信心沉咗一沉，都預咗」，但相信會慢慢恢復，又呼籲市民要對醫療專家有信心。他說本港至少要有一個月接種數據後，才可與相關疾病病發率或死亡率基數對比。他說接種計劃至少半年，「不急於一時」，長期病患可先控制好病情及諮詢醫生。

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，政府無交代有何機制叫停接種，令部分市民如長者、長期病患者等承受很大風險。

（疫情第四波）