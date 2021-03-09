未交代叫停界線 政府：有評估機制 打牛津疫苗一死一危 奧地利停注射

【明報專訊】本港至今有3人接種科興疫苗後死亡，政府未有叫停該疫苗接種，亦未有調整特定人群的接種指引，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，若委員會發現有很異常的情况，會告知疫苗顧問專家委員會和聯合科學委員會。食物及衛生局長陳肇始及公務員事務局長聶德權昨被問及當局有否劃線，出現多少宗或嚴重的異常事件，才會叫停接種，二人未正面回應，僅稱有機制呈報副作用及評估因果關係。
專家委員會可建議改指引撤使用認可
翻查資料，根據政府監察新冠疫苗副作用機制，一旦有市民打疫苗後出現異常事件，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會會就每宗個案作因果關係評估，若發現異常，例如部分副作用的發生比率遠高於疫苗第三期臨牀研究數據，或部分異常事件較本港以往的背景發生率大幅增加，委員會經風險效益評估後，可作出不同建議，例如在疫苗說明書加入適當的提醒字句，建議聯合科學委員會更改部分人群的使用指引，或建議疫苗顧問專家委員會撤銷有關疫苗的緊急使用認可等。
世界各地對接種疫苗後的異常事件有不同處理方法，奧地利近日接種牛津/阿斯利康疫苗後，出現一宗死亡個案和一宗肺栓塞個案，兩人打同一批次疫苗，並出現非預期副作用，當局在調查期間暫停該批次疫苗使用。
林正財：至少接種一月才可對比數據
民主黨：無機制叫停風險大
疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，本港先讓長者等高危群組接種，本身身體較差，已預料會有較多異常事件，「市民信心沉咗一沉，都預咗」，但相信會慢慢恢復，又呼籲市民要對醫療專家有信心。他說本港至少要有一個月接種數據後，才可與相關疾病病發率或死亡率基數對比。他說接種計劃至少半年，「不急於一時」，長期病患可先控制好病情及諮詢醫生。
民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，政府無交代有何機制叫停接種，令部分市民如長者、長期病患者等承受很大風險。