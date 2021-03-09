第3人打科興後亡 疫苗接種擴大 陳肇始：效益高於風險 專家委會：首兩宗無直接關係

衛署接45宗嚴重異常事件

本港累計約103,800人打了第一劑疫苗，當中101,700人打科興，2100人打BioNTech疫苗。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨午開會，商討最新接種科興疫苗的死亡及危殆個案。截至3月6日下午4時，衛生署接獲16宗非嚴重異常事件，包括頭痛、疲倦等；45宗住院非預期及嚴重異常事件，除了死亡及危殆，另有頭暈、心悸、胸口不適等。

專家委員會共同召集人孔繁毅表示，最早死亡的63歲男患者，本身有嚴重冠心病，接種時病情未控制好，有心口痛、氣促。接種科興4日後離世的55歲女子，初步解剖資料顯示有大動脈撕裂，影響頸內動脈並導致中風，估計大動脈撕裂是先天或退化引致，與疫苗「完全沒有關係」。他稱二人即使沒接種，病情都會短期內惡化。

71歲翁私家診所打針 4日後不治

至於第三宗死亡個案，另一名專家委員會共同召集人李卓廣表示，71歲男死者過往病歷不詳，很多年前曾有甲狀腺問題，相信與死因無直接關係。他續說，死者3月1日在私家診所接種疫苗，引述私家醫生稱死者「一切資料顯示正常」，前晚於家中昏迷，送聯合醫院搶救，昨清晨不治。由於目前掌握資料有限，委員會未能判斷因果關係，須待解剖報告。

接種科興的80歲男及72歲女患者至昨日仍然危殆，專家已排除與接種疫苗有直接關係。孔繁毅說，80歲男本身有多種長期病，包括中風、高血壓、頸動脈硬化及糖尿病，心導管掃描顯示其「冠心病非常嚴重」，即使沒打疫苗，短期內或要入深切治療部。患糖尿病的72歲女子本月6日接種後感虛弱，李卓廣表示，雖然疫苗引起疲累是已知副作用，但有「充分證據」顯示，患者出現高血糖高滲壓狀態，最有可能與停用兩劑胰島素有關，導致血糖升高的併發症。

孔繁毅提及嚴重疾病的死亡率及病發率，2018年數據顯示，糖尿病或併發症每日有1.3人死亡，冠心病和腦血管疾病分別每日10.3人和8.3人離世；全年則有369人大動脈撕裂，平均每日一宗。去年分別有7300和1.03萬人因心肌梗塞及急性中風入院。

死亡率高於全球數據 孔繁毅：不可比較

截至2月底，全球有4400萬人接種科興，當中56人死亡，評估與疫苗無關。本港截至前日有9.18萬人接種科興，3人死亡，均未確立死亡與疫苗有直接關係，粗略計算死亡率為0.003%，比全球死亡率0.00013%高。被問到為何本港死亡率較高，孔回應該些個案未證實與疫苗相關，故不會如此計算及對比死亡率。至於疫苗開打後，本港冠心病或中風死亡率有否比基線高，他說目前接種時間太短、數據太少，不可作任何比較。

傳媒追問，若目前未能比較基線水平變化，是否短期內不會叫停接種。孔繁毅表示，當局每日24小時監察情况，若發現個別疾病數字異常，將會是警號，並會通知專家委員會審視疫苗計劃。

被問及有死者及危殆患者病况未穩定仍可接種的原因，孔稱病情是否穩定視乎病人的感覺，重申專家多次提及如有病徵不適宜接種，應先處理好本身的疾病。

多7類優先接種群組 聶德權：多行業高風險

此外，政府昨宣布開放多7類優先群組打疫苗，被問及有3宗死亡個案，此時擴大優先群組是否合適，公務員事務局長聶德權表示屬合適，稱本港現時疫苗充足，接種中心準備就緒，亦有不少巿民希望接種，很多行業要定期檢測，他們屬高接觸、高感染風險。聶並稱全球疫症大流行，疫苗接種是必然選擇。

明報記者

（疫情第四波）

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