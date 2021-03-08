星光行潮庭現個案 侍應病發未停工

昨日16宗確診，13宗為本地感染，5宗屬源頭不明，包括日前已公布的73歲退休婦、32歲男電腦程式員及23歲機場三跑男地盤工。該工人負責機場島無人駕駛車及行李輸送隧道工程（項目3801），30多名同事須檢疫，數百工程人員強檢。

北角經紀中招 見面20分鐘業主檢疫

另外兩宗源頭不明，一人在沙田石門京瑞廣場工作；另一人為北角新都城大廈B座地下公司地產經紀。該地產經紀3月4日最後上班，翌日咳嗽，除數名同事須檢疫，3月2日到其辦公室核對帳目、戴口罩見面20多分鐘的業主亦須檢疫。

截至昨午有7至8宗初步確診，5宗屬源頭不明，包括任職尖沙嘴星光行東翼「潮庭」樓面的48歲男子，住深水埗福榮街15號。他有定期檢測，2月25日呈陰性，3月4日發冷不適，翌日檢測，3月6日最後上班。對於病人病發後仍上班，衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民如不適，盡量不要上班，盡快求醫檢測。

被問會否擔心出現如K11 MUSEA名潮食館的爆發，張竹君說以往不時有餐廳爆發，有一定風險，提醒曾去該餐廳的市民注意身體狀况。她說該餐廳須關閉兩周，當局會透過「安心出行」流動應用程式通知食客。

美心集團昨回覆，表示初步確診的「潮庭」員工當值時有戴口罩，該店即日起暫停營業至另行通知，已安排所有員工檢測。

M+地盤工初確 聖保羅書院全校強檢

另一初步確診65歲地盤雜工在西九文化區M+博物館工作，住沙田隆亨邨賞心樓，沒病徵，3月5日檢測，翌日最後上班，3名同事須檢疫。一名住尖沙嘴華源大廈賓館的41歲家庭主婦因不適及欲離港而檢測，昨初步確診。張竹君說該女病人與一名家人住賓館，分租單位的人須檢疫。

其餘初步確診者包括在東涌映灣園15及16座任職保安的36歲女子，住元朗祥降圍村屋，3月6日病發及最後上班。另一在順天邨天池樓辦公室任職工程聯絡的35歲男子（毋須到地盤），2月28日不適，3月2日檢測，3月6日最後上班，住粉嶺綠悠軒6座。

此外，早前確診的勞工處45歲女員工，其兩名初步確診的兒子昨確診，次子傳染期內曾在般咸道的聖保羅書院上課，全校師生須強檢。長子曾住聖保羅男女中學宿舍，同層學生須檢疫，全幢宿舍強檢。

（疫情第四波）