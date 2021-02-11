接種者跌26％ 預約科興減BioNTech增 病人組織：要長期病者事前求診「不切實際」

政府合共採購750萬劑德國製BioNTech疫苗，昨有75.8萬劑到港，連同早前運到的58.5萬劑，合共134.3萬劑抵港，較港府原先公布的首批100萬劑多逾三成。

促解釋疫苗有否間接引致血管炎症

藥劑師學會倡提供「病情穩定列表」

當局前日起不再主動公布疫苗預約數字，傳媒需向當局查詢。公務員事務局昨表示，昨分別有3000人及5300人經網上系統預約科興和BioNTech疫苗，科興預約較前日減少27%，BioNTech則增加15%。該局續表示，很多市民經私家醫生或診所接種疫苗，這些預約數字不能透過網上系統反映，為免公眾誤會每日公布的預約數字涵蓋所有預約途徑，將以接種比率代替預約數字，以反映情况。

醫院藥劑師學會長崔俊明昨在港台《城市論壇》表示，期望專家解釋疫苗有否間接引致血管炎症反應，又建議當局為市民提供病情穩定的列表，因很多慢性病患者都不知悉其病情是否穩定，建議列出糖尿病患者的穩定指數範圍等。

負責審核新冠疫苗的顧問專家委員會召集人劉澤星表示，如感染病毒後，免疫系統有變化，例如血管發炎，或會有閉塞，通常會過一段時間才發生，接種後一兩天發生的話「比較快」；稱當局會繼續研究有否其他間接影響。他強調政府對疫苗有監察，專家會以科學眼光及醫學常識解答事件，期望已接種首劑疫苗的市民完成第二針。

林志釉倡駐場醫生主動答接種者疑問

病人政策連線主席林志釉表示，接種中心可連接醫健通系統，並有駐場醫護人員，建議中心的醫護在接種前解答病人的疑問，便較有安全保障。劉澤星表示，中心的醫生樂意解答問題，但提醒市民，中心並非門診，醫生不掌握患者病歷，未必能得到完整結論。

（疫情第四波）