曾打科興 兩糖尿長者危殆 一接種5天心血管病發 一打針翌日現糖尿併發症

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會今午開會，討論第二宗死亡個案。據了解，遺體解剖今早進行。

八旬翁曾中風 接種5天後胸痛求醫

醫生：時間接近 難排除疫苗間接關係

衛生署昨公布，截至昨午6時的過去24小時，共接獲醫管局呈報兩宗接種疫苗後的懷疑嚴重異常事件報告，兩人昨情况危殆。首宗個案為80歲男子，本身有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，3月1日到天水圍天暉路體育館接種科興疫苗，5天後（6日）感胸痛到明愛醫院急症室求醫，但對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部（ICU），初步診斷為急性冠狀動脈綜合症。

七旬婦接種後不適 停兩劑胰島素

翌日情况轉差求醫

另一個案涉72歲女子，本身患糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足，前日到將軍澳體育館接種科興後感到身體虛弱，停用兩劑量的胰島素，昨早情况轉差並送往威爾斯親王醫院留醫，發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒。

心臟科專科醫生李麗芬表示，急性冠狀動脈綜合症泛指心絞痛、心肌梗塞等，患者心血管本身收窄、有斑塊等，但平日無大礙，若出現爆裂，則可能令血管100%堵塞，形成急性缺血。

李又指出，患者由穩定變為不穩定，通常有誘發因素，例如血壓升高、心跳加快、情緒激動、做運動等，部分患者於數小時至一兩天內發作，但臨牀上亦見過患者3日後不適加劇才求診。由於八旬翁接種疫苗5天後病發，時間上接近，難排除疫苗誘發心血管病的間接關係。她建議當局對比接種流感疫苗、普通患者的入院及病發率。

另有心臟科專科醫生指出，接種疫苗的首一兩天，患者可能會感疼痛，不排除接種產生的不適誘發心臟病；疫苗產生的免疫反應亦可能令血管容易凝結。他指出，八旬翁患頸動脈粥樣硬化及曾中風，顯示其血管較易阻塞，同時增加冠心病的風險。

該醫生認為，目前難以排除疫苗引致的間接關係。對於首宗死亡個案被界定死因為心肌梗塞，他建議當局化驗其血管閉塞位置的血塊，如「嗜酸性粒細胞」數量增加，會「令人懷疑」疫苗產生的炎症反應加劇血管閉塞。

學會：倘病情穩定 「三高一肥」者應接種

香港肥胖醫學會會長周振中表示糖尿病患者停用胰島素的影響難一概而論，但極少患者停用一兩劑會出現嚴重糖尿病酮症酸中毒。他續說，如患者病情控制穩定，考慮到感染後的風險，仍建議「三高一肥」者接種。

出疹暈眩 兩日5人打科興後送院

前日有3人接種科興後，由疫苗接種中心送院，包括感暈眩及高血壓的53歲女；出現暈眩和皮疹的46歲女，以及接種後暈眩和發抖的87歲女，均毋須留院。

另外，官涌體育館接種中心醫務總監郭寶賢表示，昨早兩名接種者送院，當中45歲女子本身對蝦敏感，接種後休息30分鐘離開，約一小時後返回，發現皮膚出疹；另一66歲女接種數分鐘後心口不適、「作嘔作悶」，故安排救護車送院，中心未有使用急救藥物。醫管局昨午表示，兩人送院後情况穩定。

明報記者

（疫情第四波）

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