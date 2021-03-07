勞處員工一家5人染疫 兩子學校停課

私醫初確 曾到訪兩院舍

截至昨午有10多宗初步確診，暫4宗源頭不明；其中56歲的周偉文醫生無病徵，透過定期檢測，驗出3月5日的樣本呈陽性。他居於大角嘴一號銀海7座，並在屯門及葵芳全康醫務綜合中心工作，他在兩間診所的最後上班日分別是3月5日和6日。防護中心會追蹤2月26日起曾到訪上述診所的病人，通知他們檢測。此外，周偉文曾在潛伏期到訪深水埗南昌街332號新生會大樓新生精神康復宿舍，及葵涌梨木樹邨匡智梨木樹宿舍，當局已經安排院舍所有員工和院友檢測。

另外，機場一名地盤工人亦初步確診，該地盤是興建無人駕駛列車和行李輸送隧道，與三跑人工島無關。當局已聯絡機管局，這宗個案是透過恆常檢測發現，其3月5日的樣本驗出陽性，與病人工作的約30名同事須檢疫，同一地盤約有400名員工。

至於昨日兩宗源頭不明確診中，包括一名34歲男會計，他於3月1日發病，至3日求醫。他在傳染期曾到灣仔新鴻基中心KFC、合和中心薈軒、灣仔「碗碗香」，另曾於2月24日到過K11 MUSEA，並到尖沙嘴安年大廈15樓參加一個物業投資講座，當時約有50名參加者，當局已發短信通知他們檢測。另一源頭不明患者為已退休的75歲男子，他3月3日發病，傳染期曾到訪多間食肆，包括將軍澳富寧花園南豐餐廳小廚、坑口村敘好茶餐廳等。

兩子讀聖保羅男女及聖保羅書院

另一女生初確 聖安多尼亦停課

勞工處日前有一名47歲男員工確診，與他同住的45歲女子亦確診，她在3月4日發病。根據勞工處前日公布，她在長沙灣政府合署10樓的勞工視察科工作，最後於3月4日上班。病人的兩名兒子和外傭亦初步確診，其中一名兒子是中六生，就讀聖保羅男女中學，他最後於2月24日上面授課堂。這名中六生曾住學校宿舍至3月4日，與一名同學同房。衛生防護中心正追蹤緊密接觸者，同層共用公共設施的同學或曾一起用膳的師生會被列為密切接觸者；該名學生亦曾打羽毛球。

病人的次子是聖保羅書院中四生，他最後於3月3日上學。防護中心建議兩校停課14日，如果兩名男生確診，兩校師生須強制檢測。聖保羅男女中學表示會按防護中心指示暫停面授課堂14日，並在不影響學習的前提下實施網上教學，校園會徹底消毒，並已指示宿生及相關員工檢測。

此外，昨有一名44歲女子確診，其女兒及外傭亦初步確診，當中女兒就讀西區聖安多尼學校，亦被建議停課14天。

（疫情第四波）