MUSEA重開推優惠 人頭湧湧被指自製危機

許樹昌：應懲罰商場 起碼要管人流

K11 MUSEA重開的限定優惠包括昨光顧護膚品店滿1000元減500元，在食品店買200元減150元。其地庫B2樓層昨午堆滿人，在美珍香店有逾百人人龍，排隊的鄭太批評商場心急推優惠、谷人流，無防疫概念，形容是「災難」，又稱領取優惠的手機應用程式未能使用，到顧客服務部查詢亦無果。其夫鄭先生稱商場推優惠券「自製危機」，憂若有人確診，日後難追蹤曾一同排隊的人；同行的5歲兒子於受訪時不時用手捽眼，問：「點解要排隊？」

同時，有多間護膚品店的B1樓層亦人頭湧湧，部分店舖有逾200人排隊，多間店昨午約4時截龍。陳小姐斥責商場安排差，關了部分出入口、扶手電梯，令人流更密集，「仲衰過搭地鐵」；另一名陳小姐稱該商場以往人少、乾淨，但昨人流太旺，染疫風險較平日高，空氣亦不及以往流通。鄭小姐則在護膚品店外排隊近4小時，謂「洗濕咗個頭，無辦法」，但見愈來愈多人，地庫樓底較矮，亦擔憂抽風不足會集體染疫。

商場總監：員工已驗兩次陰性

K11 MUSEA高級項目總監董正綱稱，已檢查所有商舖鮮風和排風系統，商場員工及租戶員工亦已驗病毒兩次，約2000個結果全屬陰性。

本報昨向K11 MUSEA查詢顧客憂人流多增感染風險，至截稿沒有回覆。

（疫情第四波）