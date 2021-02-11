MUSEA重開推優惠 人頭湧湧被指自製危機

【明報專訊】尖沙嘴K11 MUSEA商場因爆發新型冠狀病毒疫情閉館6日，昨中午重開，並推出限時優惠券。逾百人在開館前在門外聚集，隨後地庫兩層多間店舖均現人龍，有人形容情况「仲衰過搭地鐵」；有人斥商場心急推優惠催谷人流，形容是「災難」；亦有人憂一旦有確診將難以追蹤。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱社區仍有隱形傳播，商場活動聚集大量人，增爆發風險，「這是不對的，應該懲罰間商場，商場起碼要控制人流」。
許樹昌：應懲罰商場 起碼要管人流
K11 MUSEA重開的限定優惠包括昨光顧護膚品店滿1000元減500元，在食品店買200元減150元。其地庫B2樓層昨午堆滿人，在美珍香店有逾百人人龍，排隊的鄭太批評商場心急推優惠、谷人流，無防疫概念，形容是「災難」，又稱領取優惠的手機應用程式未能使用，到顧客服務部查詢亦無果。其夫鄭先生稱商場推優惠券「自製危機」，憂若有人確診，日後難追蹤曾一同排隊的人；同行的5歲兒子於受訪時不時用手捽眼，問：「點解要排隊？」
同時，有多間護膚品店的B1樓層亦人頭湧湧，部分店舖有逾200人排隊，多間店昨午約4時截龍。陳小姐斥責商場安排差，關了部分出入口、扶手電梯，令人流更密集，「仲衰過搭地鐵」；另一名陳小姐稱該商場以往人少、乾淨，但昨人流太旺，染疫風險較平日高，空氣亦不及以往流通。鄭小姐則在護膚品店外排隊近4小時，謂「洗濕咗個頭，無辦法」，但見愈來愈多人，地庫樓底較矮，亦擔憂抽風不足會集體染疫。
商場總監：員工已驗兩次陰性
K11 MUSEA高級項目總監董正綱稱，已檢查所有商舖鮮風和排風系統，商場員工及租戶員工亦已驗病毒兩次，約2000個結果全屬陰性。
本報昨向K11 MUSEA查詢顧客憂人流多增感染風險，至截稿沒有回覆。