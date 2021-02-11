病毒基因排序脗合 4店56人料同源 MUSEA爆疫料情人節隱形患者觸發

昨增兩源頭不明個案曾到MUSEA

昨增4宗本地個案中，兩宗源頭不明，包括一名34歲電腦公司男會計（第11071宗），他於2月24日曾到K11 MUSEA地下廁所，並除口罩洗面，同日又到尖沙嘴安年大廈參加50人物業投資講座。此外，一名初步確診的32歲男電腦程式員於2月26日曾到該商場4樓看電影，並用過同層廁所。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，兩宗個案源頭未明，他們在潛伏期到過多處，在商場感染的可能性較低，但不能排除，尚待病毒基因排序才能確定。

至於K11 MUSEA之前的個案，港大已完成病毒基因排序，發現50宗名潮食館個案、4宗卡地亞（Cartier）個案、1宗Twinkie Cookies員工個案，以及1宗Lilium by Gitone食客個案，病毒基因排序脗合，相信是同一源頭。歐家榮估計有一名隱形患者，約於2月14日到商場，將病毒傳給名潮食館源頭病人（即72歲男清潔工）、兩名2月14日不同時段到卡地亞的訪客，以及Twinkie Cookies員工；隨後因名潮食館空氣流通不佳，出現超級傳播。

名潮再4環境樣本陽性

名潮食館日前已有3個陽性環境樣本，歐家榮昨稱，食環署上周四（4日）再採集29個環境樣本，驗出4個呈陽性，其中3個位於下層不同位置的空調過濾網，主要是抽氣位，還有一個在茶水間出氣口。歐說，化驗結果證明了港大微生物學系講座教授袁國勇的分析，即該店於2月19日中午現超級傳播，病毒污染了空氣，並出現短距離空氣傳播。歐又說，由於卡地亞有兩名員工和兩名訪客染疫，故在該店採集17個環境樣本，尚待結果。

疑有傳播在聚集吸煙處發生

衛生防護中心總監林文健稱，前日聯同食環署、機電署、環保署、屋宇署等部門再到場檢查，在名潮食館出風位地下見到煙頭，懷疑部分傳播在患者共同活動的地點發生，例如吸煙的地方、倒垃圾的通道等。他又說，吸煙要除口罩，且會減弱肺部功能，增加感染及染疫後病情惡化風險，呼籲吸煙者戒煙。歐家榮說，暫有一名確診者有吸煙，但不在名潮食館的出風位抽煙。

被問到昨日K11 MUSEA重開吸引大批人，林文健稱前日評估大廈整體通風系統、出氣口等，未見整幢大廈有特別高風險因素，且其1800名員工已驗病毒兩次，全部陰性。不過，他認為疫情下仍要避免到人多地方。

明報記者

（疫情第四波）