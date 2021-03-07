袁國勇打BioNTech：選「猛一啲」疫苗

曾稱接種自己研發疫苗

袁：逾六旬不符臨牀測試資格

7間醫管局管理的BioNTech接種中心周三（10日）啟用，昨日起供醫護等優先群組人士試用。九旬的港大內科學系榮休教授楊紫芝、七旬的醫管局前主席梁智仁、64歲的袁國勇，以及新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅到醫管局管理的中山紀念公園體育館，接種BioNTech疫苗。醫管局前行政總裁梁栢賢則向本報稱，已與女兒預約本月底接種BioNTech疫苗。港大醫學院院長梁卓偉早前稱，會在其學院營辦的接種中心打針，而該中心預期提供BioNTech疫苗。

袁國勇去年尾表示「始終相信港大團隊製造的噴鼻式疫苗」，故會先噴自己研發的疫苗，但他昨選了BioNTech，被問是否被施壓，他說「沒有人向我施壓」，解釋自己已64歲，沒資格參與疫苗或藥物的臨牀第一期測試，「就算疫苗來到我都不可以噴鼻，有規有矩的」、「我求了很久，都是不可以」。

袁國勇曾稱會觀察疫苗約一年才接種，他昨指BioNTech及科興由做第一期臨牀研究至今已一年，經觀察後未見嚴重不良反應，已有足夠時間證明疫苗安全有效。他形容打疫苗如戴口罩，「如個個都打，可以控制到疫情」。

港大研發了兩款新冠病毒疫苗，並在內地製造，暫未運抵本港測試。袁國勇稱，內地一直未試過出口疫苗到其他地方做第一期臨牀測試，「以前都係做第二、三期」，所以「講了全年都未到」。他說自己「很努力嘗試搞呢件事」，有信心疫苗在這一個月內能到港。

要見病人及巡區 選保護力較強疫苗

選更痛「皮裏注射」 做榜樣籲打針

至於為何選BioNTech而非科興，袁國勇稱科興疫苗副作用較小；BioNTech副作用較大，但引發的中和抗體、淋巴細胞導向免疫較強。他考慮到自己沒心血管病、腦血管閉塞，或控制得差的長期病，加上平日要見病人、「搞病毒」，及巡疫區如酒店、商場甚至視察糞渠，故選擇接種保護力較高的BioNTech。袁國勇昨在接種中心幫自己打針，更選擇了比一般「肌肉注射」方式更痛的「皮裏注射」，盼藉此呼籲市民勿因怕痛不打針。

袁說，自己甚少公開講回應疫苗，但近日十分擔心接種率下降，故「很想出來做示範」，親自接種疫苗「做榜樣」。他指不論科興或BioNTech都經過多次臨牀試驗，證明有效，市民可按個人情况選擇。

（疫情第四波）