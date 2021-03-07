昨1.1萬人打科興 未公布預約數 多兩人送院 衛署：共18宗不良反應報告

昨首批300人接種BioNTech

政府公布，截至昨晚8時的24小時內有1.1萬人打科興疫苗，包括7700人在社區接種中心打、3100人在私家診所打，接種率為89%。BioNTech疫苗昨有300人接種。

前日再多兩人接種科興後要送院，其中在官涌體育館，一名62歲女子打疫苗後感到眩暈，被送往伊利沙伯醫院留院觀察，情况穩定。另一名30歲男子在中央圖書館打疫苗後左臂麻痹，毋須留院。

1人留醫穩定 截至前日16宗送院

政府上周一（1日）起每日公布接種疫苗後送院數字，自2月28日至3月5日凌晨零時期間共9人送院，6男3女年齡介乎39至84歲，5人暈眩，4人血壓高或上升，現心悸、頭痛、胸部不適各有2人（詳見表），8人毋須留醫。

此外，助理衛生署長（藥物）陳凌峯昨日說，截至前日共接獲18宗打科興疫苗後不良反應報告，1宗非嚴重涉頭痛和不適，而1宗早前公布的死亡個案和16宗送院個案，被界定為嚴重異常事件，主要徵狀包括頭暈、心悸等。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，病情穩定的長期病患者可打疫苗，但若有很嚴重的問題，接種時有炎症、輕微敏感、緊張等，打疫苗後有可能誘發到長期病，出現嚴重情况。出席同一節目的食衛局長陳肇始說，近日預約打疫苗的人數減少，估計是市民要想清楚、先問家庭醫生意見，「都係人之常情」，重申在本港獲批緊急使用的疫苗都安全。

（疫情第四波）