五旬婦打科興4日後中風亡 患高血壓血脂 一周兩死 專家稱料與疫苗關係不大

【明報專訊】本港一周內出現兩宗接種科興新型冠狀病毒疫苗後死亡個案，最新一名有高血壓和高血脂的55歲女子上周二打疫苗，3日後傍晚疑缺血性中風入院，翌日清晨不治。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅相信其死因是中風，仍待委員會明日（周一）審視，又指接種疫苗應不會引發中風。助理衛生署長（藥物）陳凌峯表示，全球共接種了4400萬劑科興疫苗，錄得56宗死亡，但評估指與疫苗無直接關係。
沒中風史 有喝酒習慣
暫無資料顯示接種時有不尋常
繼63歲男子於官涌體育館接種疫苗後死亡，一名55歲女子亦於3月2日在官涌體育館打疫苗，5日現急性中風送院，3月6日清晨死亡。醫管局總行政經理劉家獻昨說，個案交死因庭跟進，獲家屬同意後會解剖。劉稱，死者生前本身有高血壓、高血脂和蛋白尿，在普通科門診覆診，沒中風史。她前晚7時許左邊身無力，經救護車送明愛醫院，初步資料指當時無過敏病徵，經臨牀病徵和腦掃描檢查，懷疑是腦血管栓塞致中風，要接受溶栓治療，其後轉廣華醫院神經外科加護病房，凌晨送到深切治療部，至早上4時51分離世。衛生防護中心總監林文健表示，上述死者屬於長者陪同者而打針，暫無資料顯示她在接種疫苗時有不尋常情况。
孔繁毅：外國無接種後現中風數據
據中大呼吸系統科講座教授許樹昌所知，死者6年前曾患乳癌，有喝酒習慣，當日轉送廣華加護病房後，血壓下跌和心跳加速，需插喉，至凌晨3時許休克需用3種增血壓藥，4時許心臟停頓，急救後死亡。許樹昌說，「（個案）似係我們平時見開的中風個案」，亦指疫苗應無機理可加速中風，加上打針和死亡相隔數日，料與疫苗關係不大，但需待解剖最終確實。
孔繁毅昨日初步相信是中風導致死亡，但要待委員會討論。孔稱，外國無接種後出現中風的數據，亦無證據指接種疫苗會加劇長期病。兩宗死亡個案均在官涌體育館打針，他估計純屬巧合。
港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝說，本港每年1.5萬人中風並有3000人直接死於中風，此病非罕見，現無資料顯示疫苗或新冠病毒可引發中風。但張指如接種者本身有心血管問題，再加上出現心房顫動或血壓飄忽，可加劇血管不穩定，誘發中風；假若日後發現此疫苗有免疫反應可引起心房顫動或血壓飄忽，疫苗就可能與中風有間接關係，但強調目前沒這些證據。
防護中心：會繼續接種計劃
林文健說，隨着愈多人打疫苗，預期求診病人中曾接種比例愈高，需分析死亡是否與疫苗有關，否則會影響市民信心；優先群組包括長者，接種疫苗益處遠高於風險，目前會繼續接種計劃，「如在事故未能與疫苗建立因果關係就暫停接種計劃會過於倉卒，對社會防疫抗疫有很大衝擊」。
至前日7.2萬人接種科興
何栢良：兩宗屬自然死亡預期內
港大微生物學系講座教授袁國勇說，本港逾200名新冠患者死亡，主要是長者，會建議長者接種，「否則他們會死很多人」。他續稱，本港每日約140人離世，大規模接種時會錄得接種後死亡，但未必與疫苗有關，「接種疫苗後剛剛好中風或心臟病發，是完全可預料的事」。
截至前日本港約7.2萬人打了首劑科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，英美在接種新冠疫苗後，出現自然死亡機率約為5萬至10萬人一宗，7萬多人現兩宗死亡屬自然死亡預期內；本港接種者和非接種者的自然死亡機率相若，但若當局公布非接種者分年齡組別自然死亡率，「應該可以心理上平衡啲」。
明報記者
（疫情第四波）
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