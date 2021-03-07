五旬婦打科興4日後中風亡 患高血壓血脂 一周兩死 專家稱料與疫苗關係不大

沒中風史 有喝酒習慣

暫無資料顯示接種時有不尋常

繼63歲男子於官涌體育館接種疫苗後死亡，一名55歲女子亦於3月2日在官涌體育館打疫苗，5日現急性中風送院，3月6日清晨死亡。醫管局總行政經理劉家獻昨說，個案交死因庭跟進，獲家屬同意後會解剖。劉稱，死者生前本身有高血壓、高血脂和蛋白尿，在普通科門診覆診，沒中風史。她前晚7時許左邊身無力，經救護車送明愛醫院，初步資料指當時無過敏病徵，經臨牀病徵和腦掃描檢查，懷疑是腦血管栓塞致中風，要接受溶栓治療，其後轉廣華醫院神經外科加護病房，凌晨送到深切治療部，至早上4時51分離世。衛生防護中心總監林文健表示，上述死者屬於長者陪同者而打針，暫無資料顯示她在接種疫苗時有不尋常情况。

孔繁毅：外國無接種後現中風數據

據中大呼吸系統科講座教授許樹昌所知，死者6年前曾患乳癌，有喝酒習慣，當日轉送廣華加護病房後，血壓下跌和心跳加速，需插喉，至凌晨3時許休克需用3種增血壓藥，4時許心臟停頓，急救後死亡。許樹昌說，「（個案）似係我們平時見開的中風個案」，亦指疫苗應無機理可加速中風，加上打針和死亡相隔數日，料與疫苗關係不大，但需待解剖最終確實。

孔繁毅昨日初步相信是中風導致死亡，但要待委員會討論。孔稱，外國無接種後出現中風的數據，亦無證據指接種疫苗會加劇長期病。兩宗死亡個案均在官涌體育館打針，他估計純屬巧合。

港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝說，本港每年1.5萬人中風並有3000人直接死於中風，此病非罕見，現無資料顯示疫苗或新冠病毒可引發中風。但張指如接種者本身有心血管問題，再加上出現心房顫動或血壓飄忽，可加劇血管不穩定，誘發中風；假若日後發現此疫苗有免疫反應可引起心房顫動或血壓飄忽，疫苗就可能與中風有間接關係，但強調目前沒這些證據。

防護中心：會繼續接種計劃

林文健說，隨着愈多人打疫苗，預期求診病人中曾接種比例愈高，需分析死亡是否與疫苗有關，否則會影響市民信心；優先群組包括長者，接種疫苗益處遠高於風險，目前會繼續接種計劃，「如在事故未能與疫苗建立因果關係就暫停接種計劃會過於倉卒，對社會防疫抗疫有很大衝擊」。

至前日7.2萬人接種科興

何栢良：兩宗屬自然死亡預期內

港大微生物學系講座教授袁國勇說，本港逾200名新冠患者死亡，主要是長者，會建議長者接種，「否則他們會死很多人」。他續稱，本港每日約140人離世，大規模接種時會錄得接種後死亡，但未必與疫苗有關，「接種疫苗後剛剛好中風或心臟病發，是完全可預料的事」。

截至前日本港約7.2萬人打了首劑科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，英美在接種新冠疫苗後，出現自然死亡機率約為5萬至10萬人一宗，7萬多人現兩宗死亡屬自然死亡預期內；本港接種者和非接種者的自然死亡機率相若，但若當局公布非接種者分年齡組別自然死亡率，「應該可以心理上平衡啲」。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676