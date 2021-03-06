陳弘毅：循序漸進達普選已不能實現

陳弘毅接受港台訪問，稱循序漸進實現普選的目標已有很大不確定性，加上2019年的反修例運動，相信中央因此提出改革選舉制度。

田北辰：沒修改45及68條

仍保留普選機會

全國人大代表田北辰說，京官解說時提及曾考慮是否要修改基本法45條及68條涉及特首及立法會選舉的條文，最終只修改附件一及二。他認為這至少保留將來有「循序漸進」普選特首的機會。對於中央提出，參選立法會要經資格審核，並再獲選委會提名。田稱現時獲選民提名，便能自己去「砌」爭取選票，但現要先爭取選委支持，要向選委賣人情。他笑言，如果選立法會要得到5個選委界別提名，就算建制派入閘也不易，就算他能做到，相信其他黨友想參選也有難度。

港區全國人大代表團昨發聲明，稱會「堅決支持中央完善香港選舉制度」，指全國人大作出《決定》具有無可置疑權威。

全國政協委員吳傑莊表示，支持修改選舉制並形容是進步，稱增加權力予特首選委會是為落實愛國者治港，無理由任由不認同香港、中央政府的人出任公職，希望日後中央對香港更有信心，穩定後處理經濟問題。

（2021兩會）