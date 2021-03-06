「現時氣氛下 司徒華恐非愛國者」

談共產黨過往寬鬆，曾任基本法諮詢委員會的李永達回想當年起草《基本法》，草委李柱銘建議邀請外籍法官在終審法院出任非常任法官，加強外國對香港法治信心，「當年我覺得，馬丁你傻的嗎？大陸怎會接受？」最終《基本法》第82條卻列明，終院可邀請其他普通法地區法官參與審判，「若馬丁現在再講，一定被指叛國、用國安法拘捕他、審判他」。

李：基本法草委多內地人

當年未提要撐黨領導

港澳辦主任夏寶龍上月在全國港澳研究會發言時表示，共產黨是「一國兩制」事業的領導者，若聲稱擁護「一國兩制」，卻反對中共，「豈不是自相矛盾？」全國港澳研究會理事田飛龍亦撰文稱需尊重共產黨。

李永達反駁，《基本法》絕大部分草委均為內地人，當年亦未提及要支持共產黨領導，「除非田飛龍找到原意，《基本法》通過時有文件、姬鵬飛提共產黨領導，那我便相信，但我看不到（基本法提及）要跟共產黨領導」。

（2021兩會）