「現時氣氛下 司徒華恐非愛國者」

【明報專訊】中央連日強調「愛國者治港」，亦常高舉中共前領導人鄧小平言論，民主黨前主席李永達稱，當年鄧小平稱共產黨可批評、言論不構成不愛國，但現時已非如此。民主黨前黨鞭司徒華一生反共，但無人質疑其愛國心，被問到今日香港，華叔可否躋身「愛國者」之列？李永達慨嘆，華叔只愛國家的土地、人民、文化，現在氣氛下，亦可能不被視為愛國者。
談共產黨過往寬鬆，曾任基本法諮詢委員會的李永達回想當年起草《基本法》，草委李柱銘建議邀請外籍法官在終審法院出任非常任法官，加強外國對香港法治信心，「當年我覺得，馬丁你傻的嗎？大陸怎會接受？」最終《基本法》第82條卻列明，終院可邀請其他普通法地區法官參與審判，「若馬丁現在再講，一定被指叛國、用國安法拘捕他、審判他」。
李：基本法草委多內地人
當年未提要撐黨領導
港澳辦主任夏寶龍上月在全國港澳研究會發言時表示，共產黨是「一國兩制」事業的領導者，若聲稱擁護「一國兩制」，卻反對中共，「豈不是自相矛盾？」全國港澳研究會理事田飛龍亦撰文稱需尊重共產黨。
李永達反駁，《基本法》絕大部分草委均為內地人，當年亦未提及要支持共產黨領導，「除非田飛龍找到原意，《基本法》通過時有文件、姬鵬飛提共產黨領導，那我便相信，但我看不到（基本法提及）要跟共產黨領導」。