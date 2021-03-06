李永達稱民主黨有心理準備不能參選：泛民最多十席八席 不再影響政策

明報記者 邱榕瀅

「選委提名」最具壓迫性

李永達從政多年，亦曾任基本法諮詢委員，本報日前邀請他專訪，談民主派日後尚餘多少參政空間。李永達指出，民主派在2016年，尚且可奪立會約四成議席，但相信日後即使能參選，空間亦很小，甚至難似殖民地年代與官員協調、尋求共識，不諱言日後從事政治工作，或較殖民地年代更辛苦，「只能有最壞的打算，有空間做就做，勿期望政治氣氛讓你發揮很大作用，最多是可以選、選到十席八席、反映立法會不只得一把聲音，市民在投票時可找到代表，其他事情別期望太多」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳日前引述意見認為，參選立法會者應分別獲選委會各界別提名，李永達形容此方案最具壓迫性，一旦成真，民主派空間將壓縮至「連花瓶都沒有、可能要學鄭松泰」。被問到選舉制度修改至什麼程度民主黨會考慮杯葛選舉，李永達稱尚未商討，因未知最終方案。

民主黨未討論會否杯葛選舉

港澳辦主任夏寶龍上月雖說中央「不搞清一色」、全國港澳研究會理事田飛龍也聲稱「溫和泛民與中間派有望站穩腳跟」，李永達則憶述過往經驗說，從共產黨角度，若政治上有需要，便會間中「吹和風」、伸出溝通之手，甚至在1984年至88年期間，很多反對意見都被容納，但他不會認為中央如此喊話，便代表有很大空間；亦不會因田飛龍呼籲成為「愛國者」便調整路線，「即使訂了準則，不強烈批評中央政府可參選，對不起，我們都會根據一貫做法，是其是，非其非」。

料有生之年難見政治形勢改變

今次修改選舉制度，港人卻從未被諮詢，在李永達看來，港人表面上不可抗爭，心底卻愈見不服氣。過往爭取民主強調街頭、議會、國際「3條戰線」，在他看來，每條戰線都不容易，「那怎麼辦？回去看電視劇？」他自言能做的事不多，只能盡量不與專權政府發出同一把聲音，在能力所及時遊行集會、排隊支持初選被捕者，「告訴政府，我們不屈服」，他亦有心理準備，有生之年或難見政治形勢改變，「但為何要在我在生時出現（改變）？若問人生在世有無貢獻，我無愧於心」。

（2021兩會）