譚耀宗：9月立選可推遲，都唔緊要 歐盟指收緊專制掌控 準備行動回應

中央今次修改選舉制度引起國際關注，歐盟形容中國收緊專制掌控，或對香港的民主原則、民主選出代表，有深遠負面影響，強調歐盟準備好採取額外一步，回應任何對香港政治自由及人權的嚴重侵蝕。英國NGO組織「香港監察」亦引述前港督彭定康批評，人大採取迄今最大動作消滅香港的自由及對民主化的期望，批評中共破壞所有承諾、摧毁一國兩制的保證，亦再度向世界顯示其不可信。

建制掌2/3議席 可通過政改DQ議員

今次人大「完善香港選舉制度」，立法會料將面對重大震盪，現時70席將增至90席、取消「超區」及「區議會（一）」6個議席。人大並提出加設選委會選出的議席，而其他參選立法會選舉者，也先要取得一定數量選委提名票，但未說明是否包括人代、政協在內的5個選委界別也要同取到提名票才可入閘（見上表）。

現屆立法會中，建制派連同立法會主席梁君彥共有41席，假設新增的20席均由建制派主導的選委會推選，而建制派在地區直選、功能組別議席數量不變，意味在90席中，建制派已有三分之二議席，除可通過政改方案，若議員被調查委員會裁定行為不檢或違誓，亦可根據《基本法》第79（7）條，經出席會議的三分之二議員通過譴責，DQ議員。

全國人大前常委范徐麗泰日前曾表示，立法會應有三分之二議員「好清晰地愛國愛港」，批評過往泛民獲三分之一議席後，便不再守規矩。

馬嶽：選委比功能組別更不民主

陳文敏：門檻愈緊 選舉愈無意義

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，首屆立法會選舉，選委會議席佔約六分之一，若今次修改選舉制度後，立法會90席中設至少30席選委會議席，比例較當年更多，而選委會比功能組別更不民主。馬嶽亦認為，不應假設之後仍有民主派參選立法會，因已無價值、亦是高風險行為，亦未能否決任何東西。

港大法律學院公法講座教授陳文敏昨於港台節目表示，基本法對選舉的規限愈見模糊，強調問題不在於有多少議席，而是選舉安排可否做到公平、公開。陳文敏認為，參選門檻愈緊、「安全系數」愈高，選舉愈見無意義，市民會認為只能選政府心儀的人，最終令公眾對選舉更冷漠。

（2021兩會）