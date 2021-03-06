選委料佔立會三成議席 兼掌提名 稱「有香港特色新民主選舉制度」 學者泛民斥倒退

參選特首須有5界別選委提名

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，選委會成為「太上皇式」架構，變得有很大權力、成為正式的審查委員會，上述修改必定是民主倒退。民主黨主席羅健熙形容，有關改變是將過往20多年政制開放「一次過收回」，甚至收得更窄。末任港督彭定康回應，表示做法是「徹底破壞了一國兩制的承諾」，包括鄧小平的承諾，成為「愛國者」一定要宣誓效忠中共，批評中共向世界再一次展示它不可信（見另稿）。

民主黨：20多年政制開放「一次收回」

彭定康：中共違背鄧小平承諾

王晨昨就《修改香港選舉制度決定（草案）》說明，提到確保「愛國者治港」有利於維持國家安全、主權、發展利益和保持香港長期繁榮穩定，稱近年香港出現的亂象，表明現行選舉制度機制有明顯漏洞和缺陷，要採取必要措施「完善」。

王晨：建全流程資格審查機制

擴大社會均衡有序參與

王晨表明，修改香港選舉制度的總體思路，是對選舉委員會「重新構建和增加賦權」，通過選委會擴大香港社會「均衡有序的政治參與和更加廣泛的代表性」，同時建立全流程資格審查機制，進而形成一套符合香港實際情况、「有香港特色的新的民主選舉制度」。

他表示，可以只修改《基本法》附件一和附件二分別有關特首和立法會產生辦法的規定，不涉及修改基本法正文；修改採取「決定+修法」（見下表），人大通過決定後會交常委會就修訂附件一和二作出明確規定，再由特區政府配合本地立法修例。

改基本法附件一二 林鄭：全力配合本地修例

特首林鄭月娥發聲明，表示鑑於未來12個月有多場選舉，立法工作刻不容緩，特區政府定必全力以赴，稍後制訂修改本地相關選舉法例，交立法會審議。中聯辦昨亦發聲明，稱有關舉措充分體現中央推動一國兩制實踐行穩致遠的決心和擔當。

現時負責選出特首的1200人選舉委員會，一直被批評是「小圈子選舉」，當中選民資格等問題亦為人詬病，例如工商、金融界中的「商界（一）、（二）」席位分別由香港總商會和香港中華總商會主導。

全國港澳研究會副會長劉兆佳向《環球時報》表示，此次選舉制度改革的核心是選委會功能和角色的變化，即通過對選委會提升地位、擴大規模、強化功能，鞏固「愛國者治港」原則在特區的實踐。

選委增至1500人 馬嶽：親中者「分餅仔」

政治學者馬嶽形容，選委會成為「太上皇式」架構，變得有很大權力，「特首佢選，立法會參選都要問過佢」。他稱不理解為何要多重篩選，現時已有「DQ機制」、要宣誓，又說會另設審查委員會，再加大選委會提名權，形容是「有鐵欄、道閘、加把鎖，有保安，再加紅外線」。至於選委會取消區議會席位，加入社團領袖及政協等增至1500人，他批評增加人數亦無代表性，只是親中人士「分餅仔」，「小圈子更小圈子」。

他又認為，若特首參選人要五大選委界別都取得提名，民主派不能取得各界別提名，不可提名人參選特首，進而也不會參選選委會「搶灘」。他又揶揄加上內地「具××特色（字眼）」的東西都是「流嘢」。

羅健熙表示，回歸後首兩次立法會選舉中，選委會所佔席位分別為六分之一及十分之一，但將來會佔三分之一或以上，惟選委會本身構成不民主，最終效果是令選舉更失公信力、市民失信心、更認為（選舉）與自己無關。

明報記者

（2021兩會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676