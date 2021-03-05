辯方申報道撤限 官稱無關公眾利益拒批

辯方稱助了解背景 非只「一個號碼」

目前傳媒受《刑事訴訟程序條例》第9P「對報道保釋法律程序的限制」條文所限，只能報道被告姓名、所涉控罪、法官姓名、各方法律代表、保釋結果，以及案件押後日子和地點。

辯方大律師馬維騉提出申請時指出，普通法下刑事審訊程序必須公開透明，認為本案保釋程序環繞《港區國安法》條文分析，合乎《港區國安法》保障新聞自由、加強宣傳維護國安工作的條文。大律師黃瑞紅則認為，法庭可容許傳媒報道被告申請保釋時提及的成長和家庭背景。

蘇官回應稱，是次聆訊只涉保釋，非全面探討條文，又說「聽到好多令人動容嘅故事」，但不明與公眾利益有何關係。黃瑞紅回應，故事與面對審訊的人有關，「希望法庭了解到各方面，作為一個人嘅背景，唔係一個被告嘅號碼」。蘇官以保障被告利益及日後審訊公正為由，拒絕放寬限制。

網上散播同受限 「選擇報道」亦違法

有不願具名的大律師表示，因保釋程序常觸及案情甚至辯方初步辯護方向，若傳媒報道所有保釋程序內容，或會限制被告未來辯護方向，「例如控方會同陪審團或法庭講，被告當時唔係咁講，從而攻擊佢嘅誠信」，故法例需對報道內容作一定限制。他又稱，條文不止限制傳媒，更限制有關資訊在社交平台和網上論壇散播，傳媒「選擇性」報道部分內容亦有違法風險。

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