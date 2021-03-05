親友喜轉悲嚎哭：他們不應受這種對待 岑敖暉妻：親人日日來 被告無法見

Elsa跑至法院地下時，哭得蹲在地上，眼鏡泛起白霧。本身是教徒的Elsa激動地說：「（陷害忠良者）會落到地獄被活火燒，上帝回來的時候會審判！……原來有15人可以保釋，但他們（控方）很邪惡、陰毒地說要扣押（被告）上高院。」她又說：「我們這班人有愛有公義，他們那班邪惡的人，一定會得到報應。」

呂智恆養母轟控方邪惡

伍健偉家人暈倒

「馬拉松式」聆訊昨踏入第4天，晚上近8時，法庭先傳出15人獲准保釋，有人激動擁抱，亦有義工向被告媽媽說明保釋條件，更有家屬動身到會計部繳保釋金。一家歡喜一家愁，未有喜訊的親友斥這是「俄羅斯輪盤、保釋無原則可言」。未幾情况突變，律政司即時覆核保釋決定，所有人繼續還押；悲喜交集的場景頓時愁雲慘霧，被告伍健偉的家人當場暈倒，需由救護車送院。

保釋失敗的民主黨林卓廷透過facebook感謝公眾一直以來的支持，感恩與支持者甘苦與共，「縱使時乖運蹇，依然要繼續艱險奮進」。

法院內哭泣聲處處，有被告的大律師亦眼泛淚光。被告岑敖暉的新婚妻子余思朗說，雖有心理準備岑不獲保釋，但亦對最終結果感到傷心，形容連日審訊極度不合理，「被告4日都無見過親人，就算親人日日都來（法庭）……明明庭外有電視，但沒有轉播，庭外的人只係喺度齋等」。

劉頴匡女友斥保釋條件嚴苛

「令被告不存在於公共領域」

被告劉頴匡的女友黃于喬則表示，法庭原定批出的保釋條件嚴苛，已令被告有如不再存在於公共領域，「連日的法庭程序根本有如一場戲，劇本早已寫好」。

23歲前學民思潮發言人黃子悅的爸爸昨亦有到庭，他沒有進庭旁聽。黃爸爸說，自女兒從政後，他便減少在家裏談政治，因不想女兒走得太前，憂慮會有危險。他形容子悅「有自己想法，是一個有血有肉的年輕人……我任何情况下，都一定支持、撐住我女兒」。還押時間未明，黃爸爸說：「只想對她說『全家人都愛她』，只是如此，如果她要面對如此長的監禁。」

明報記者

（35+大搜捕）