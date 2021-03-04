政協今晚召特別會議 料見夏寶龍談改選制

政協發言人：完善選制為完善一國兩制

據了解，港區政協委員收到通知，今晚有特別會議，有委員估計如上年兩會訂立《港區國安法》般，先有京官就修改香港選舉制度作出方向性簡介；而明日開幕的全國人大會議，今晚會舉行全體預備會。

全國政協會議昨日首場記者會中，郭衛民被問及「香港經濟、社會遭遇嚴重下滑」，中央是否會有撐港措施。他表示這一局面不僅因為新型冠狀病毒疫情衝擊，也受到《逃犯條例》修例風波影響，強調香港命運與祖國聯繫，背靠祖國，是國際國內「雙循環」重要交匯點，中央大力支持香港參與「一帶一路」、粵港澳大灣區和國家自由貿易試驗區的建設，支持香港提升國際金融中心地位，幫助港企開拓內地市場。他又稱，為幫助香港抗擊新冠疫情，中央政府全力保障香港的物資供應，相信在祖國支持、特區政府和香港各界努力下，「香港一定有光明未來」。

（2021兩會）