路透問再選特首否 梁振英：會做任何事服務香港和國家

稱屬數百萬合資格參選者之一

正在北京出席全國「兩會」的全國政協副主席梁振英昨分別透過視像訪問方式,接受港台及路透社訪問。他在接受路透社訪問,再回應會否參選特首的問題時表示,特首要求是年滿40歲的中國公民、並在香港居住多於20年,他是數百萬名合資格競選特首的港人之一,又強調卸任特首後,過去3年並非「什麼也不做(not been exactly sitting on my hands )」。

向港台稱愛國者治港大事 不想增焦點

梁振英接受港台訪問,被追問是否有興趣再參選特首,他表示現時國家大事是有關「愛國者治港」,不想在現階段有多一個焦點談論,即「梁振英會否選特首」。

全國兩會料討論到「完善香港選舉制度」,有建議認為要將特首選委會和立法會的區議會相關議席剔走。梁振英昨日在facebook撰文稱,區議會變異成為立法會全港性政治鬥爭在地區的延伸,對地區民生事務不聞不問,這種變異僭越了《基本法》對「區域組織」職能的規定,區議員大比例成為特首選委會的成員,並不合理。

稱區會變異僭越 大比例做選委不合理

梁振英稱,基本法就「區域組織」的規定並沒點明區議會和市政局,只是統稱「區域組織」,而基本法第97條的相關規定提到「接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢」,指明區議會職能的本質是「接受諮詢」。

梁振英認為,前年區議會選舉和選舉後的區議會的實際作用發生「根本性變異」,候選人在地區放大《逃犯條例》修訂引起的矛盾,將區議會競選政綱從「地區性民生問題轉移到全港性政治問題」,「區議會會議也就變異成為當時立法會全港性政治鬥爭在地區的延伸」,對地區民生事務反而不聞不問,這種變異僭越了基本法對「區域組織」職能的規定,形容目前看不到「改邪歸正」的苗頭或出路,故他認為區議員大比例成為特首選舉委員會成員,並不合理。