生母：首被告好愛家人 離婚後不允見子女

控方：與生父母同住時愉快成長

控方開案陳辭指出，女童Z和男童X出生後居於公屋單位，與生父母、兩名叔父和祖母同住。雖然單位擠迫細小，兩兄妹仍愉快成長。控方表示，首被告曾掌摑X致嘴角流血，叔父隨即阻止，兩兄妹未有經常受罰。根據X向警方所說，他和妹妹當時仍感到快樂和安全，並且體重正常。

繼母親女沒受虐

及後首被告與Z及X的生母於2013年分居，兩年後離婚，首被告再娶第二被告，2017年8月帶同兩兄妹搬入繼外婆的私樓單位，其後發生本案。新居的一家六口中，除首被告及兩名子女，亦有次被告與前夫所生的女兒Y，以及次被告的母親、即Z及X的繼外婆。控方表示，首被告不准前妻探望兩兄妹，亦開始聯同第二被告施虐，對象僅限於兩兄妹，不包括Y。

生母：首被告曾着子錄音「唔想見你」

兩兄妹的生母以化名M出庭作供，她說在離婚之前與女兒同住，知悉女兒入讀幼稚園時毋須穿尿片，可以自行如廁，學習和自理能力正常。M供稱，後來因感情問題與首被告分居，她屢次嘗試與子女聯絡，遭首被告拒絕。首被告表明兩兄妹不想見她，更發送兒子的錄音稱「媽咪我唔想見你」。M說兩母子關係一直不錯，估計兒子是在前夫唆使下才會這樣說。