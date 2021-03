生父繼母涉虐殺5歲女 傷口130 控方：兄妹常被迫玩「懲罰遊戲」 捱冷捱餓如活在地獄

兩人否認謀殺 另繼外婆不認虐兒

3名被告依次為受害女童Z的生父(26歲,案發時歲數,下同)、繼母(27歲)及繼外婆(53歲)。首兩名被告同被控於2018年1月6日在香港謀殺女童Z;繼外婆被控於2017年8月10日至2018年1月6日期間,對Z及她的胞兄X負有管養及照顧責任下,故意虐待及忽略該兩名兒童。法官昨頒下匿名令,禁止記者報道被告和事主等人的個人資料。

傷口嚴重感染 敗血病致死

揭兄同受虐 亦逾130處傷

控方開案陳辭指出,女童Z的生父2018年1月6日報警將她送院,Z當時穿上尿布,搶救後身亡。醫生發現Z死於敗血病,源於身上傷口受嚴重感染,導致器官功能失調。法醫從Z和其兄長X身上,均發現超過130處傷口。警方向X查問,揭發生父和繼母涉嫌長期虐待兩兄妹。控方認為兩被告的行為造成Z的死亡,兩人願意承認誤殺罪,但不獲控方接納。

「飛高高」拋擲 「扮超人」搖晃

兄妹受驚哭叫 偶爾撞天花

在警方查問下,X透露在Z去世前一日,生父和繼母不顧Z身體虛弱,仍繼續逼她玩「飛高高」和「扮超人」遊戲,令Z驚慌尖叫。控方指出,生父和繼母在涉案5個月來,經常逼兩兄妹玩這兩個懲罰遊戲,有關名字看似有趣,實際內容非常恐怖。

所謂「飛高高」遊戲,是指生父抓住小朋友的腋下(grab the child and hold armpit to waist),將其身體凌空拋上天花板,偶爾發出碰撞聲。即使兩兄妹不斷叫停,生父都不會停止,繼母則在旁鼓勵和指示。至於「扮超人」是指生父和繼母各自抓住兩兄妹的四肢,然後不斷搖晃(grab each side of child limbs and swing),恍似超人飛行。兩被告一直沒有鬆手,卻似會將兩兄妹拋擲出去,令他們受驚哭叫。

冬天睡地板 上學戴口罩遮傷

兄歸咎常犯錯受罰

此外,控方指出,在冬天來臨時,兩兄妹並未獲提供棉被,只能睡在同一睡袋內,並要在地板上睡覺,其餘家人則可睡在牀上。生父和繼母亦經常以藤條、拖鞋和衣架責打兩兄妹;為了遮掩傷勢,兩兄妹會戴口罩上學。警方曾向X問及,為何生父和繼母如此對待兩兄妹,X歸咎於自己和妹妹經常犯錯,才會受罰。控方表示,生父和繼母透過指摘兩兄妹頑皮,去合理化虐兒的行為。

至於繼外婆,控方指她曾出手體罰兩兄妹,亦沒阻止生父和繼母長期施虐,例如沒向兩兄妹提供足夠食物,或者帶他們送院診治。聆訊今續。

【案件編號:HCCC28/20】

