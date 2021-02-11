MUSEA終止名潮食館租約 群組增1宗累計49人

與確診食客處同一診所 女子中招

病發前到馬哥孛羅Staycation

名潮食館群組新增的患者為25歲女子，她在2月22日到黃頌仁醫務所，與兩名其後確診的食客同場，求診後6天（28日）發燒。她較早前、即25至26日曾到馬哥孛羅酒店與一人Staycation。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，曾於2月22日和24日下午2至4時求診的患者約40至50人，須檢疫；目前有數人填寫的電話號碼不清晰，當局正跟進。食環署昨日名潮食館抽取環境樣本化驗，張竹君稱署方在洗手盆底、冷氣取樣，至昨午未有結果。至於在2月19日光顧的76名食客，當局聯絡多4人，11人仍失聯。

曲奇餅店員工初確轉確診

此外，K11 MUSEA地下另一商舖Twinkie Cookies的21歲女員工，由初步確診轉為確診，她早於2月22日病發，與20歲男友人、男友人的母親同住安泰邨智泰樓，二人日前已確診。

港大微生物學系講座教授袁國勇前日視察名潮食館後表示，店內鮮風量僅為牌照要求的三分之一，K11集團發言人昨稱，得悉後已即時嚴肅跟進，並將終止其租約，集團會繼續在K11 MUSEA清潔消毒，為周六重開做準備，今日安排員工第二次檢測。

被問事發前有否檢查名潮食館的通風量，食環署沒正面回應，稱已與相關政府部門實地視察，並會因應情况採取行動。

（疫情第四波）