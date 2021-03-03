薛永恒稱港鐵應考慮設「安心」 乘客憂擠塞反對

續與政府溝通

港鐵：謹慎探討可行性

港鐵回覆稱，考慮到訪客在固定地點逗留的時間等因素，已在所有商場及車站內的相關場所張貼安心出行二維碼，至於鐵路設施，港鐵會繼續與政府溝通，謹慎探討在客量龐大而乘客迅速流動的鐵路系統中，實行相關安排的可行性。

薛永恒出席港台《千禧年代》時，有聽眾問及能否在港鐵車廂提供安心出行二維碼，他說港鐵應積極考慮提供，創科局亦會推動。他說，明白港鐵也要考慮運作情况，例如要討論在什麼位置展示二維碼，「如果擺在車門，尤其是繁忙時間可能會影響運作、有些混亂」。

乘客感「好好笑」：

無理由等10分鐘「嘟」完才上車

薛永恒在節目後表示，暫有70名確診者下載安心出行，但未有因安心出行通知而去檢測的數字。被問安心出行何時做到強制檢測通知，他稱需改變應用程式，預計約一兩周才做到。

有市民對乘搭交通工具或要使用安心出行感到憂慮，葉先生一向沒用安心出行，他擔憂繁忙時間在港鐵掃碼會擠塞，「從來都未有聽到交通工具感染問題。好好笑啊，開門有時間的，車埋站，無理由等10分鐘，大家『嘟』完才上車」。

一直使用安心出行的招先生亦反對港鐵要用安心出行，「很多人都有用八達通，用八達通已經追蹤到，點解要做多樣嘢？」他又擔心會「塞好勁」，「拍八達通要時間，然後又要check佢（有否使用安心出行）呢？」17歲梁同學亦感到十分麻煩，「地鐵本身很多人，如果交通工具都要（使用安心出行），會很辛苦，又要諗會否遲到，但始終都要搭車，焗住都要用」。

（疫情第四波）