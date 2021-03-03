「回港易」返港 28歲男抵滬周日確診 兩度在港開會 科大內工作68歲男同中招

本港昨增13宗確診，包括6宗輸入、4宗源頭不明；初步確診有10多宗，其中9宗源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診每日都有上落，難判斷疫情走勢，需觀察一至兩周。

昨日3宗本地相關個案中，兩宗涉尖沙嘴K11 MUSEA，另有居住科大高級教職員宿舍7座的68歲男患者。他在科大內一私人公司任職，最近一直在港，2月24日病發，23日和25日與一名深圳抵港的28歲男子開會，並於傳染期與同事打網球。

本有鼻敏感 近日「多咗」

28歲男居蔚藍灣畔 曾赴海港城

張竹君說，28歲男子本有鼻敏感，至21日「鼻敏感多咗」，相信他當日病發。他於16日檢測陰性，翌日以「回港易」經深圳灣返港，居坑口蔚藍灣畔3座，至27日乘搭香港航空HX 236到上海，翌日確診，在港期間曾獨自到海港城購物。她補充，初步推斷68歲男子染疫或與深圳回港的28歲男子有關，因後者較早病發，當局會聯絡廣東省，了解需否做流行病學調查，確認感染源頭。

科大：已消毒相關餐廳設施

據衛生署資料，68歲男曾到科大UniBistro & Bar、新港城及新都城洪記粥品。科大發言人回應，已立即關閉確診者近日去過的校內餐廳及設施，並全面消毒。大學已按衛生署指示，建議居住同一幢大廈的成員盡快檢測。科大電台新聞組稱，68歲患者為化學及生物工程學系名譽教授，其妻任職電子及電腦工程學院。

梁子超：回港易走漏個案非不可能

難判斷誰感染誰

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，經「回港易」到港而走漏個案的可能「不是絕對沒有」，但他指68歲男於二人開會之間的日子病發，加上鼻敏感與新冠病徵相似，難以判斷誰感染誰。他又說，若28歲男在深圳的接觸者至今未確診，相信由深圳帶病毒來港的可能較小。他建議當局可檢測患者抗體，以推斷其感染時間。衛生署發言人稱，由去年11月23日至本月1日，逾8.2萬名香港居民經「回港易」返港，沒資料顯示當中的人有否確診。

9宗源頭不明初確

23歲女曾訪蘭桂坊酒吧

此外，昨初步確診的9宗源頭不明個案，涉食肆、健身中心、蘭桂坊和蘇豪區一帶酒吧。其中一名23歲女子為中環萬祥大廈的健身室銷售員，她在2月10日檢測陰性，26日最後上班，惟28日再驗呈陽性，傳染期間曾到蘭桂坊酒吧「The Port」。

一名53歲清潔工在定期檢測中驗出陽性，涉事店舖為荃灣大良鴻輝記甜品店，她在13日驗出陰性，28日初確。跑馬地崇恩老人院的34歲負責人染疫，他只在門外與職員交收文件，19日檢測陰性，至28日初確。其他患者包括神州集運一名35歲男職員，他與一名同事以貨車送貨，28日不適，翌日最後上班；另有退休人士、家庭主婦等。

輸入個案中，一名從巴基斯坦抵港的14歲少女帶有N501Y變種病毒株。本港累計有49宗輸入個案驗出N501Y，29個屬英國變種病毒株，與南非及巴西病毒株接近的分別有4宗和3宗，13宗有待分類。

明報記者

（疫情第四波）