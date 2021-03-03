BioNTech疫苗今起預約 7中心下周啟用

西灣河中心料日打2000針

醫管局港島東醫院聯網負責西灣河體育館疫苗接種中心的運作，預計中心每日需最多兩名醫生、20名護士和11名支援人員負責注射及相關醫療工作，每更另會有4至6名藥劑師和配藥員負責稀釋疫苗，主要透過特別酬金計劃內部調配人手和招聘兼職人員。

針劑稀釋貼標籤 列有效時間

接種中心設藥房稀釋BioNTech疫苗，港島東醫院聯網署任臨牀服務統籌（藥劑）廖可琪表示，會先用1.8毫升注射用生理鹽水注入有0.45毫升疫苗的瓶內稀釋，再用針筒抽取出0.3毫升疫苗供注射；每瓶疫苗可分5針，稀釋後疫苗可於30℃以下存放最多6小時，會於針筒貼標籤，標明疫苗有效時間。

接種者打針後需觀察15至30分鐘，港島東醫院聯網服務總監（質素及安全）劉俊穎稱，中心設醫療站，備有血氧和血壓量度儀、心電圖、除顫器等設備，亦有腎上腺素處理嚴重過敏反應，如接種者持續暈眩、氣促、嘔吐等則需轉送東區醫院。

除了疫苗中心，港島東團隊亦會負責BioNTech疫苗外展院舍接種，該聯網服務總監（基層及社區醫療）康佩玲稱，由於外展隊需為院舍長者詳細評估，預計小隊每小時能為3、4人注射。

至於醫護接種安排，港島東醫院聯網總監陸志聰表示未有統計數字，聯網醫院會在院內安排員工接種科興疫苗，選BioNTech的醫護則需到接種中心，聯網計劃安排前往中心交通。

有營運接種中心的醫學團體表示，醫管局不批准員工以外間工作形式到接種中心服務，醫管局總行政經理劉家獻昨回應稱，該局需營運7間疫苗中心、在18間診所提供接種並要為員工打針，聯網要謹慎考慮人手調配，集中處理已有工作，除了批准部分員工因研究需要到大學營運的接種中心，申請去其他醫療團體的工作則未能作出安排。至於去年社區普及檢測計劃容許員工參與，劉解釋當時醫管局無營運自己的檢測中心。

（疫情第四波）