私醫難保第二針「返貨」 市民嘆預約難

全港最多長者的觀塘有46間私家診所可供長者等優先群組打針，本報昨早按診所名單查詢，有人接電話的30間診所中，7間已獲發疫苗，其中3間未開放預約，兩間已經額滿，另一間診所昨午4時開始派40張籌，還有一間不設預約，昨午仍可注射。其餘診所中，有未來貨已額滿，或未開放預約。有診所護士表示不清楚何時來貨，「你唯有勤力一點打電話過來，聽聽我把聲」。

候診室50呎 多人打針需分流

不設預約的平田商場西醫韋楚強表示，前日收到80劑科興疫苗，昨開始接種。他說近日有很多查詢，故只會為舊症打針。候診區僅50平方呎，他說疫情下求診減，昨早只有5名病人，另有12人打針，最多有1個病人及1名接種者一同留在候診區。韋表示，自己屬「小本經營」，若多人來打針，或要同時聚集候診室，他說屆時或安排預約，將接種者集中於下午1至4時，其餘時間才診症，盡量分開兩批人。

昨在韋楚強診所打針的61歲May表示，周一11時上網預約已沒心儀地點，昨逐一致電住處附近私家診所，但多間已不接受預約。朋友發現韋楚強診所有針，二人便一同來接種。她慨嘆預約十分困難，又疑惑韋醫生有無足夠疫苗為她接種第二針，韋楚強稱不能確定，但一有消息會通知她。

數十醫生未收到疫苗

楊超發：參唔參加到計劃都未知

西醫工會會長楊超發稱，昨私家醫生打針大致暢順，有醫生打了十多針，亦有醫生已打了60多針。他說有數十名醫生至昨未收到疫苗，「無主孤魂咁，連參唔參加到計劃都未知道」。他補充，私家醫生申請後，政府會於5日內發疫苗，「即係今日打完，都要等5日後先可以再打」。公務員事務局局長聶德權前日表示，會按照私家醫生接種速度和需求，增加及加快補充供應。

另外，民建聯昨請求特區政府與中央政府協調，增加國產新冠疫苗供港，又求改善網上登記系統的處理容量，並提供更多途徑協助給長者。

（疫情第四波）