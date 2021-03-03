三高六旬漢 打科興後兩日亡 搶救醫生無細看接種紀錄 病人離世兩日始通報

衛生署沒有叫停接種計劃，指今次事故尚未確認是否與疫苗有關，有待新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會今日開會討論。

衛署沒叫停 疫苗專家會今商討

另外，日本厚生勞動省昨天表示，一名從事醫護工作的60多歲女子上周五接種BioNTech疫苗後，周一死亡，死因被認為是「蜘蛛膜下腔出血」（見A16）。

衛生署昨晚10時公布，昨晚接獲醫管局通報懷疑接種疫苗後出現嚴重異常事件報告，63歲男子於2月26日在官涌體育館打科興疫苗，2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院求醫，同日死亡。

伊院：周日呼吸困難求醫 同日離世

伊利沙伯醫院發言人表示，死者於2月28日（周日）凌晨約1時半前往急症室，當時清醒，但呼吸困難，並稱曾於2月26日（上周五）接種新冠疫苗。急症室醫生初步診斷病人患支氣管炎，於周日凌晨約3時轉送內科病房。病人其後情况迅速惡化，延至早上約6時離世，個案會交由死因裁判官跟進。發言人又稱，有關部門昨日覆核個案時，察覺病人曾打疫苗，已按機制向醫院管理層、醫管局總部及衛生署呈報。

許樹昌：或與心血管疾病有關

中大醫學院內科及藥物治療學系主任許樹昌說，據他所知，死者生前有吸煙習慣和「三高」，即高血壓、高血脂和糖尿病，這些都是心血管病的高危因素，其離世或與心血管疾病有關，要等待解剖確定死因。許舉例稱，若解剖發現死者有冠狀動脈栓塞，就解釋到死亡與疫苗無關。至於有「三高」者是否適合打疫苗，他說若病情控制得好可以打，他不清楚個別個案接種時病情控制的情况。

有份營運官涌體育館社區疫苗接種中心的私人執業專科醫生協會代表郭寶賢表示，接種中心沒接種者病歷，靠他們自行申報，會詢問其有否過敏史和未受控長期病，但不會逐一詢問每種長期病，病人應知悉自己病情是否受控；亦會觀察市民接種前有否異樣，如頭暈、發燒等。郭又說，支氣管炎是長者常見的病，「如果扯緊氣、扯哮咁，就唔會打」，否則通常都適合接種。

崔俊明：兩成過敏反應兩日後出現

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，死者接種後兩日出現急性呼吸困難，與疫苗接種相關的可能較微，因接種後會出現過敏反應者中，約80%在接種後30分鐘內出現，約20%或因身體免疫系統特殊情况，會在一兩日後出現延遲性過敏反應。崔續稱，一般而言，吸煙、酗酒的接種者出現副作用風險較其他人高；若慢性病控制欠佳，接種疫苗亦有可能令慢性病惡化。

累計7人接種科興送院

此外，政府昨晚稱，3月1日在九龍灣體育館社區疫苗接種中心有一宗接種後送院個案，一名84歲老翁打科興疫苗後，頭痛及發現血壓高，被送往聯合醫院，經治療及觀察後情况穩定，毋須留院。本港至前日累計最少7人在接種中心打針後送院。

另外，政府今早9時開放BioNTech疫苗網上預約，創新及科技局長薛永恒昨日出席港台節目《千禧年代》時，被問及這次排隊時間會否縮短，他說不排除市民很想打該疫苗，或有很多人排隊，呼籲市民耐心等候。

明報記者

（疫情第四波）

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