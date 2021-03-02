歐盟及7國外交官聽審 英：國安法非只針對小撮人

美卿籲港放人 外交部促尊重法治

英國外相藍韜文昨亦發聲明稱，香港當局以《港區國安法》起訴47名政治與社運人物屬「令人非常不安的一步」（deeply disturbing step），重申國安法違反《中英聯合聲明》，執法亦違背中國的諾言，進一步損害外界對中方在敏感議題上守諾的信心。

歐盟、加拿大、美國、英國、荷蘭、德國、瑞典及澳洲的外交官和領事館職員昨到法庭排隊聽審。英國駐港總領事館領事（政治及傳訊）韋俊輝說，案件再次證明港區國安法被用來消除異見，儘管當局指國安法只針對一小撮人，但47名民主派被檢控證明說法不實，英方對此表示深切關注；他重申對本港司法系統非常有信心。

歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）昨亦有到場排隊，形容被捕者是知名民主派，他強調歐盟密切關注事態發展，以及本港對自由的保障。

（35+大搜捕）