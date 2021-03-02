律師持文件欲返庭 遭警截查拘捕 數百人排隊旁聽喊口號 百警指涉集結違國安法驅散

法院外昨晨一度有數百名穿黑衣的市民聚集，47名被告的親友亦到庭旁聽。有被捕者家人淚灑庭外，稱「好驚，好驚佢有事，唔想佢有事」，需由其他親友安慰。

市民呼「光時」口號播《願榮光》

市民昨早排隊期間不時高呼「光復香港，時代革命」，又播放《願榮光歸香港》，警方未見阻止。至下午約3時半，在場者情緒高漲，舉起「五一」手勢並高呼「香港加油」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，警方先後舉起藍旗、紫旗，稱現場市民所叫口號有分裂國家、顛覆國家政權的意圖，並涉嫌非法集結，損害社會安寧，命令眾人馬上離開，否則有可能使用武力驅散。

稱籌號派畢 警入夜前驅散

至傍晚約5時45分，警方稱法庭籌號已全數派發，市民無法再入內旁聽，隨即收起分隔人流的雪糕筒及橙色膠帶，要求市民盡快離開。西九龍裁判法院亦關上大閘。逾百名配備大支裝胡椒噴霧的警員在西九龍裁判法院門外戒備，將法院門外市民驅散，在場採訪的記者可站在距離車輛出入口約50米外。

律師私隱為由拒交文件查閱 涉阻差

晚上近10時，一名穿著西裝、拿着法庭文件的丘姓律師想進入法院，警方稱該處為封鎖區並截查丘，警員要求查看文件，丘以私隱為由拒絕，雙方發生爭執。約半小時後，警員用手銬將丘雙手反鎖，並帶上警方七人車載走。據悉，警員以涉嫌阻差辦公及未能出示身分證明文件將丘拘捕。代表鍾錦麟等多名被捕民主派的律師伍展邦確認，被捕人為其團隊的丘律邦律師。

劉凱文現法院 料遲早遭檢控

涉組織或參與去年民主派初選的55人中，8人未被檢控，包括前民主動力司庫關尚義、民主黨涂謹申和鄺俊宇、護士劉凱文等，上述4人昨亦現身法院。劉凱文稱自1月被捕後一直心情沉重，「陰霾冇離開過我哋……政治的寒冬一直在冰點之下，凍到入心入肺」。他鼓勵大家保持希望，「雖然政治氛圍不明朗，是政治寒冬，但我們不能失去希望，要有希望，我們才有一起走下去的力氣」。作為少數未被檢控的被捕人，劉凱文對警方安排感意外。他說前日到警署報到前已交代好「身後事」，告訴親友個人帳戶的登入密碼，但報到時警方未提出新證據起訴。劉料自己遲早會遭檢控，不會心存僥倖。

明報記者

（35+大搜捕）