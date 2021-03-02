被告眾多 至凌晨1時16人完成申保陳辭

親屬記者延伸庭看直播 看聽不清

由於被告眾多，司法機構早已安排正庭內只有被告及各代表律師可進入，其餘人包括親屬、記者及公眾均須在延伸庭透過電視直播觀看庭內情况及旁聽。電視畫面分成3格，透過3個不同角度的廣角鏡頭，顯示庭內情况。有家屬投訴畫面太小，看不清各被告模樣；更有人表示未能清楚聽到大部分律師的發言。

雖未能仔細看到各被告，不過可從收音咪聽到部分被告狀態輕鬆。下午開庭前，有被告發現被告欄前的收音咪有開啟，便開始特意在咪前說話，其中何桂藍在咪前表示「歡迎來到國安法podcast」及細哼歌手姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，又說「出面好嘈喎，示威咁喎，我今日來的時候見好多人，以最近3個月的標準」。其後有法庭職員提醒對話會收音，何桂藍致歉，但此時林卓廷聽到後，連忙大聲說：「吓，支咪收到音㗎？老婆我愛你！」

何桂藍唱姜濤歌 林卓廷喊愛老婆

聆訊漫長，間中亦出現一些小插曲。區諾軒的律師代表一度稱，區聽不到大部分律師的陳辭，其後何桂藍大呼：「我想講，法官（總裁判官）個咪係最細聲！」蘇官隨即挨近收音咪並打開嗓門說：「𠵱家有冇好啲呀？」眾被告隨即高呼「好」及拍掌。

辯方反對今日續審

副刑檢專員提休息 官准雙方放飯

至晚上10時，代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪表示，自己早上6時起牀，8時已到法庭，希望能稍作休息，並一度提出今日再訊。惟辯方反對，代表楊岳橋、譚文豪、郭家麒和李予信的資深大律師梁家傑表示，「I'm an old man, I'm hungry too.（我是個老人，我也很餓）」，但為免影響聆訊進度，建議法庭繼續處理保釋申請，但容許部分控方、被告和法律代表離開用膳，獲蘇官採納。楊美琪最終於近11時離開「放飯」。

（35+大搜捕）