控方申押後3月待查 辯方反對斥濫用程序

副刑檢專員楊美琪首就國安案出庭

案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理。律政司由專責公眾活動、示威及國安法案件的特別職務組主管、副刑事檢控專員楊美琪代表，楊亦是首次就國安法案件代表律政司出庭。

眾被告的律師代表包括資深大律師夏博義、梁家傑、許紹鼎和潘熙，以及大律師張耀良、查錫我、馬維騉和黃瑞紅等。本身為執業大律師的劉偉聰則沒有律師代表，自行在庭上陳辭。

辯方批邊要提早報到 邊要求時間調查

控方申請將案件押後至5月31日再訊，以待警方繼續調查，包括破解手機、電腦和硬碟等電子器材，以及調查資金流向。多名辯方大律師反對申請，表示部分被告可即場答辯，批評警方要求被告提早向警署報到，卻向法庭要求3個月時間做更多準備工作，情况不合邏輯，「點解唔做完調查先將被告帶上庭？趕咩嘢呢？趕住兩會呀？」

辯方又表示，根據過往經驗，相關調查工作需時甚久，「極度懷疑」警方能否及時完成調查，惟國安法的保釋考慮出現根本改變，籲法庭平衡控辯雙方利益，亦應從有利被告的角度考慮保釋。

（35+大搜捕）