控方：戴耀廷區諾軒5人組織「攬炒」 列國安法生效前刊報文章 指稱3階段謀劃顛覆

通宵開庭 控方反對全部被告保釋

47名被告（見表）全被控一項「串謀顛覆國家政權罪」，暫毋須答辯，惟由於提堂人數眾多，案件原定上午11時開庭，最後延至下午4時才正式審理（見另稿）。控方反對全部被告保釋，總裁判官蘇惠德審理案件逾9小時，至今日凌晨1時本報截稿前聆訊未完，未有保釋決定。

據了解，控方指控戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨合作，串謀其餘42名被告，透過「35+」初選在立法會選舉奪取大多數議席，以拒絕通過財政預算案、迫使特首根據《基本法》第50條解散立法會，以及令特首因立法會解散，以及重選的立法會拒絕通過財政預算案而根據《基本法》第52條辭職。

指「三投三不投」指示選民投票

至於各被告角色，控方形容，戴耀廷透過在《蘋果日報》和個人facebook專頁撰文，提倡民主派初選「35+」的計劃，形容計劃為「大殺傷力憲制武器」，其後亦提出「攬炒」的議題。區諾軒其後與戴合作，趙家賢和鍾錦麟亦透過民主動力協調候選人、推廣眾籌、招攬義工，以及安排相關物資。吳政亨則發起「三投三不投」行動，指示選民應投票支持哪一名候選人。其餘42名被告則參加初選，及同意提倡戴耀廷和區諾軒方案。

控方將「串謀計劃」分為3個階段，分別為宣傳「35+」和「攬炒」方案，以及與各方協調；安排推廣和物流工作、發起眾籌，以及制定協議；以及在國安法實施後，遵從初選的目標和結果。

在首階段，控方指稱戴耀廷在國安法生效前，發表〈立會奪半 走向真普選重要一步〉、〈齊上齊落 目標35+〉等文章，區諾軒其後在訪問認同「35+」能取得更好的談判能力，爭取「五大訴求」或達至「攬炒」，並與戴於去年4至5月舉行協調會議。

第二階段，控方指稱戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟舉行記者會公布初選計劃，及呼籲大眾透過眾籌計劃捐款，吳亦曾轉帳13.5萬元予蘋果日報有限公司，作為宣傳初選頭版廣告費用。控方又指稱，根據警方後來從趙家賢辦公室搜出的初選提名表格，參選者須簽署聲明，以及繳交1萬元按金。

搜初選提名表格 參選者簽聲明

控方又指稱，梁晃維、張可森及鄒家成於去年6月9日發起「墨落無悔，堅定抗爭，抗爭派立場聲明書」的網上聲明，有20名被告曾簽署，以及在個人facebook專頁發布，例如袁嘉蔚、黃之鋒和朱凱廸等，另有8名被告簽署聲明，但沒對外發布。公民黨和新民主同盟的參選人亦有簽署有關聲明，但只有公民黨在facebook發布聲明內容。

最後一個階段，戴耀廷、區諾軒和香港民意研究所兩名職員舉行記者會，解釋「35+」方案，以及投票安排。控方表示，初選最終在去年7月11至12日舉行，全港共設251個投票站，並收集超過61萬張選票。

【案件編號：WKCC813/21】

明報記者

（35+大搜捕）

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