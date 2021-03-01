歐盟駐港辦促放人 民陣籲今排隊聽審

台：初選被解讀顛覆 各界難接受

歐盟駐港澳辦事處昨於fb發文，稱民主派的控罪反映香港容不下合法的政治多元化。歐盟促請香港及北京當局遵守《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》對自由與法治的承諾。歐盟呼籲立即釋放被捕民主派，並稱將繼續密切關注事態發展。中央社報道，台灣陸委會稱香港民主派初選，初心是愛香港，認為初選過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。

陳皓桓：旁聽是市民一貫權利

不認為呼籲聽審違法

民陣昨呼籲港人今早到法院排隊旁聽，召集人陳皓桓批評政權不論傳統泛民或本土派等政治光譜，誓要打壓所有異見者，批評檢控不合理，他強調民主派初選、否決《財政預算案》均符合基本法。

陳皓桓呼籲市民前來法院聲援，被問會否憂慮因而被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」，陳稱旁聽是市民一貫權利，不認為會違法，「呼籲港人排隊聽審，如果這樣都犯法，我不介意多中一條罪」。

司法機構：95公眾席3延伸庭轉播

司法機構昨就旁聽安排發稿，稱由於預計案件被告超過40名，法律代表人數眾多，法庭內共95個座位會全數分配予他們。司法機構作出特別的公眾旁聽安排，將安排3個法庭的延伸部分轉播案件，並提供共66個記者席和95個公眾席。

（港區國安法）