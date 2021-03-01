別妻子相顧無言 岑敖暉勉港人勿懷憂喪志

劉頴匡：願為信念付出代價

劉頴匡昨午2時到旺角警署，他提及5年前的2月28日，梁天琦在新界東補選中取得6.6萬票。劉說，當年梁天琦被問會否選擇離開香港，梁稱會留下，是想證明「香港有人願意為了自己的政治理念而完全委身」。劉說，5年後的2．28，眾人被控違國安法，很多人願為這城市的信念而付出代價，他亦為其中一員。劉說目前至少3條控罪在身，「可能出返去已經年近中年」。

林景楠憂「泰裔太太在港少朋友」

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠昨全身黑衣，與泰裔太太牽手到馬鞍山警署。林說，自己很愛家人，近日不斷安慰及爭取時間陪伴家人，如早前與女兒到迪士尼遊玩。林說最擔心太太，「她在香港不是太多朋友，不太清楚正在發生什麼事」。他向家人說自己沒做錯事，也沒有違法，若最終被起訴、監禁，他「問心無愧」。林景楠進入警署前與太太深深擁抱。

（港區國安法）