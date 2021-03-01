8人續保：不知國安紅線 難評放生原因

五四再報到 關尚義：高興當日見警察

美籍人權律師、前民主動力司庫關尚義（John Clancey）昨在律師陪同下步出將軍澳警署，他說警方通知須於5月4日再次報到，5月4日是談自由、民主、學生運動的重要日子，「高興當日要返來見警察」。他說，雖然他沒有被控，但會支持被控告的人，「我覺得（他們）無做任何犯法的事」。

嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融昨離開警署後表示，不能預計昨日可保釋，他覺得自己幸運，但「是黯然的」。他說經歷大搜捕後，將不會參與本屆立法會選舉，但不會斷言以後都不參與。他說，香港正經歷大轉變，令香港付出好大的代價，又勉勵港人保重及相信香港有未來。

鄺俊宇涂謹申：續表達意見

民主黨涂謹申及鄺俊宇分別表示，不宜評論及討論案情，但強調會繼續就「社會上重要的事情」表達意見，例如《預算案》、國安經費等，「覺得不妥的一樣照講」。對於有47名參與初選的民主派被正式落案起訴，涂謹申感到不可理解及不可理喻，稱不能以道理講得清楚。鄺俊宇則一度哽咽，「好沉重、好心痛」，呼籲香港市民「在民主派風雨飄搖時撐住民主派的每一位」。

參與衛生服務界初選4名參選人中，只有去年曾發動醫護罷工的醫管員工陣線主席余慧明遭檢控，其餘3人暫未檢控。其中，立法會前議員李國麟表示，不知道其他被控人情况，只知自己無事。他說，現時處於政治低氣壓，「唞唔到氣」，籲被控者及支持者毋忘初心，在民主路上繼續撐住。

護士劉凱文被問「是否因為反對攬炒所以無事」時稱，無法猜測政權紅線飄移到什麼位置，沒法評估，並為所有民主派朋友傷心。仁安醫院護士訓練學校前校長袁偉傑則稱自己要平復心情。

明報記者

（港區國安法）