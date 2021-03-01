湯家驊稱重點在串謀 「大家同意做非法的事」

戴啟思：

需解釋為何否決財案違國安法

湯家驊於上月警方拘捕53名初選發起者或參與者當日表示，「暫時看不到」初選有違國安法或「顛覆國家政權」。他昨接受訪問時亦重申，初選後有關人等未取得議席以否決預算案，「未達到非法目的，所以對他們被指違反國安法感奇怪」。然而，他認為警方昨表示以「串謀顛覆國家政權罪」控告有關人士，重點在「串謀」，「即大家一起同意做某一件非法的事，『攬炒』，以無差別否決政府撥款和財政預算案為手段去推翻政府，這是一件非法的事」。

湯家驊認為，戴耀廷去年撰寫〈真攬炒十步〉顯示參與者合謀做事所期望達到的目標，但並非重點，重點在「有多少人同意去做這件事」，舉例如有人同意合謀搶劫銀行，即使銀行沒開門，打劫不了，「但事實上，這是合謀做一件非法的事」。

大律師公會前主席戴啟思表示，基本法容許立法會議員行使投票權，需待控方今日在庭上解釋為何計劃否決預算案違反港區國安法。對於「串謀」定義，他亦表示如與他人合謀一個足夠具體（sufficiently concrete）的犯罪計劃，即構成「串謀」。

（35+大搜捕）