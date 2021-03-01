控串謀顛覆 初選47人今提堂 控罪指承諾蓄意不擁護基本法 民主黨：欲加之罪

行會成員、資深大律師湯家驊表示，「串謀顛覆國家政權罪」控罪重點在「串謀」，即「合謀作一件非法的事」，即使最終未有發生，亦涉嫌違法（見另稿）。民主黨表示，該次初選旨在讓市民選擇心儀的立法會參選人，認為控罪屬「欲加之罪」。

戴耀廷：無乜嘢講 劉頴匡：出返去或已中年

警方1月6日拘捕53名組織或參與初選者，其後在囚的黃之鋒及譚得志亦被控。53人原定4月8日報到，昨應警方國安處要求，提前到各區警署報到。一身黑衣的戴耀廷昨午到馬鞍山警署，被問到心情時表示「無乜嘢講」；阿布泰國生活百貨創辦人林景楠昨進入馬鞍山警署前說自己「無做錯事、無做違法事」。民間集會團隊發言人劉頴匡進入警署前說，估計自己「出返去可能已屆中年」。

警方下午近3時發稿，表示以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名今年1月被捕的人，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。該47人被通宵扣留，今日上午11時後於西九龍裁判法院提堂。

涉謀劃否決財案「不論內容利弊」

警方向其中一人發出的控罪書顯示，該人被控違反《港區國安法》和「串謀罪」。控罪詳情稱，該人去年7月1日至今年1月7日期間，與其餘46人串謀，旨在顛覆國家政權而組織、策劃、實施或參與以威脅使用武力或其他手段嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能；又提到該人參與謀劃在立法會取得大多數控制權，對特區政府任何財政預算或公共開支「不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過」，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

控罪書又提及，被控者承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。47人被控國安法第22條（3）的罪名，「嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為」。

何俊仁：基本法授權議員制衡行政

戴耀廷代表律師何俊仁看過控罪書後表示，難以理解該指控如何構成罪行，稱基本法授權立法會議員制衡行政機關，認為關鍵在於何謂「濫用」。他說，對熟悉普通法制度、基本法制定歷史及立法原意的人而言，該指控屬「匪夷所思」，難以理解。

另有人下午約4時於facebook群組「沙田之友」上載圖片，顯示被捕者之一的林景楠，被鎖上鐵鏈由警員看管下到醫院。警方回覆確認，林清醒下被送威爾斯親王醫院。

連同前黨魁楊岳橋在內，公民黨有4名黨員被起訴，該黨表示「一生平安，磊落做人」兩難全，該黨努力實踐後者，認為歷史會站在公義一邊，黎明終必來到。前主席胡志偉等5名黨員被起訴的民主黨表示，該次初選旨在讓港人選擇心儀的立法會參選人，過程光明磊落、公開透明，不能理解何以「顛覆國家政權」。民主黨譴責有關檢控屬政治檢控，以恫嚇港人。工聯會立法會議員麥美娟於facebook發帖文，對於該47人被控，表示支持依法審理，認為有關人等罪責難逃。

明報記者

（35+大搜捕）

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