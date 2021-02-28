首批58.5萬劑BioNTech抵港 料本周可網約

7醫局社區中心供接種 下批3月初抵港

政府早前已訂購750萬劑BioNTech疫苗，首批100萬劑計劃分兩個航班在本月底供港，其中數十萬劑一度準備上周四運抵，但因出口程序未完成，延至昨早有58.5萬劑抵港。政府發言人說，餘下的約41.5萬劑將於3月初運送到港；並稱本周會開放網上預約系統，讓市民預約打BioNTech，會先開放7間由醫管局營運的社區接種中心，再陸續開放其他接種中心。

由於BioNTech疫苗需儲存在-75℃，故需放在特製運送裝置內運送。復星新冠疫苗香港公關代表稱，每個運送裝置都有乾冰和保溫物料，可令箱內溫度維持在-75℃，箱內有可記錄溫度及具全球定位系統功能的溫度監察器，每箱可放5盒、每盒195樽疫苗，稀釋後相當於4875劑。

澳門暫逾萬人打國藥 6反應輕微不良

此外，澳門昨日亦收到首批約10萬劑BioNTech疫苗，周三（3月3日）開放預約。澳門自2月9日開始接種計劃，首先提供的是「國藥」滅活疫苗，當局早前暫停60歲或以上長者預約打國藥，BioNTech疫苗抵達澳門後，當局會重新開放該年齡組別者預約。澳門政府稱，截至2月26日約1.2萬人已接種；當局日前曾公布副作用數據，截至2月25日約1萬人完成接種，沒嚴重不良事件，有6宗輕微不良事件，涉及接種者的年齡介乎51至83歲，出現皮疹、皮膚痕癢、頭暈、惡心、乏力、氣促、失眠或頭痛等，經休息或治療後緩解。

（疫情第四波）